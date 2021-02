Matrix 4, il titolo ufficiale del film con Keanu Reeves rivelato da un leak

Matrix 4 potrebbe avere un titolo ufficiale, rivelato per errore da un leak: stando al video che trovate in calce, il nuovo film della saga con Keanu Reeves si chiamerà Matrix Resurrections.

In uscita in streaming su HBO Max, come gli altri film Warner Bros., Matrix Resurrections vedrà il ritorno di gran parte del cast originale per una storia inedita, diretta anche in questo caso dalle sorelle Wachowski.

La natura del leak sembra davvero sfortunata: una persona che ha lavorato al film in qualità di hairstylist ha pubblicato una storia sui social in cui mostrava del materiale di scena, fra cui un cartello che riportava appunto il titolo di Matrix Resurrections.

Fino all'annuncio ufficiale bisognerà ovviamente prendere queste notizie con le pinze, ma si potrebbe parlare molto presto della pellicola per un rinvio, come già accaduto alle altre produzioni targate Warner Bros.

L'originale The Matrix è uscito nei cinema nell'ormai lontano 1999, oltre vent'anni fa, mentre l'ultimo capitolo della trilogia, The Matrix Revolutions, risale al 2003.