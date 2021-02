Nintendo Switch Lite sta per superare Wii U nelle vendite totali

Nintendo ha pubblicato oggi i suoi risultati finanziari. Numeri che dipingono una situazione ben più che rosea, con Nintendo Switch che sta battendo ogni precedente record di vendita della grande N. Si tratta di un successo davvero clamoroso, che si può capire confrontando, per esempio, i numeri di Switch Lite con quelli di Wii U. Nonostante la versione portatile sia di gran lunga quella meno popolare, Switch Lite ha venduto in pochi mesi quanto Wii U nel suo intero ciclo vitale. È vero che il successore di Wii è stato uno dei fallimenti più cocenti di Nintendo, ma il risultato è comunque clamoroso.

Al'interno dei risultati fiscali di Nintendo emerge che dei 79,87 milioni di Switch venduti, 13,53 milioni fanno parte della famiglia Nintendo Switch Lite. Un modello pensato per i più giovani e per la portabilità, che però non è riuscito a fare completamente breccia nel cuore dei giocatori. Nonostante questo, gli mancano solo 30mila unità e da solo supererà i 13.56 milioni di Wii U distribuiti nel mondo in tutto il suo ciclo vitale.

Numeri davvero impressionanti, soprattutto considerando che mancano ancora diversi anni prima che Nintendo Switch Lite completi il suo ciclo. A questo punto anche i 21.74 milioni di unità del Nintendo GameCube e forse persino i 33 milioni del Nintendo 64 sono a portata di mano.

Nel suo complesso, invece, Nintendo Switch ha già superato il Nintendo 3DS e punta al Game Boy Advance. Il tutto mantenendo un vantaggio di 5 milioni di unità nei confronti del Nintendo Wii. La quinta generazione di console di Nintendo, infatti, nello stesso periodo di tempo ha venduto "solo" 75 milioni di unità.

Questo senza considerare che Switch ha ancora il vento in poppa e potrebbe persino accelerare nelle vendite nei prossimi mesi. Riuscirà a superare il GameBoy a 118,69 milioni?