Nintendo Switch supera Nintendo 3DS nelle vendite e punta al Game Boy Advance

Nintendo Switch ha superato le vendite totali del Nintendo 3DS e ora punta a raggiungere quelle del Game Boy Advance, restando nell'ambito delle piattaforme prodotte dalla casa di Kyoto.

Con i suoi 79,87 milioni di unità, Nintendo Switch scavalca infatti l'handheld con grafica tridimensionale, fermo a 75,94 milioni considerando tutte le sue varianti.

Il dato è ora ufficiale, dopo le anticipazioni di VGChartz risalenti al mese scorso, e la classifica può dunque essere aggiornata: restando in casa Nintendo, Switch si posiziona al quinto posto assoluto.

L'obiettivo di superare le vendite del Game Boy Advance è certamente alla portata, visto che parliamo di 81,51 milioni di unità, dopodiché la scalata diventerà più dura.

Nella top 10 delle console Nintendo troviamo infatti Wii in terza posizione con 101,63 milioni di pezzi, l'originale Game Boy in seconda posizione con 118,69 milioni e in vetta il Nintendo DS con i suoi 154,02 milioni.

Sicuramente sarà di aiuto il tanto chiacchierato upgrade hardware di Nintendo Switch Pro, con schermo OLED, supporto 4K e un nuovo dock stando agli ultimi rumor.