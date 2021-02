Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch: Electronic Arts ha ridotto il prezzo

Electronic Arts ha ridotto il prezzo di Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch senza troppi clamori. Il taglio è stato netto: il 40% in meno. Da specificare che non si tratta di un'offerta speciale, ma del nuovo prezzo vero e proprio.

Probabilmente il prezzo originale di 49,99€ è stato considerato un po' troppo alto dalla maggior parte dei videogiocatori, anche perché stiamo parlando di un gioco che risale a dodici anni fa. Attualmente è quindi possibile comprarlo sul Nintendo eShop per 29,99€, una cifra molto più ragionevole.

Non è chiaro quando sia avvenuto il taglio di prezzo, perché Electronic Arts non lo ha mai comunicato ufficialmente. Evidentemente non voleva scontentare quelli che hanno pagato il gioco a prezzo pieno, che immaginiamo si sentiranno leggermente presi in giro da questa decisione repentina.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che se volete più informazioni sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Burnout Paradise Remastered, di cui abbiamo scritto:

Burnout Paradise arriva su Nintendo Switch con ingiustificato ritardo. Purtroppo alcune piccole scelte di design stantie non gli permettono di competere più con il grande rivale Forza Horizon, ma il titolo dell'ex Criterion è ancora oggi capace di far comprendere a tutti per quale motivo, il gioco, ebbe quello straordinario successo al suo arrivo sul mercato. Ingiustificata e ingiustificabile la scelta di prezzo scellerata a cui, se non fosse per ciò a cui ormai siamo abituati, difficilmente avremmo creduto.