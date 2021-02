Pokémon: un Mewtwo per ogni tipo di pokémon grazie alla fantasia di un fan

Mewtwo è senza dubbio uno dei pokémon più affascinanti di sempre. Sarà per la sua storia tormentata o per la sua forza spropositata, ma questo pokémon di tipo psico dopo 25 anni è ancora al centro delle fantasie dei fan. Uno di questi ha pubblicato su Instragram un disegno nel quale immagina una variante di Mewtwo per ognuna delle 18 tipologie di mostri tascabili ideate da Game Freak fino ad oggi.

Oltre ad un prevedibile cambio di colore, sono tanti i dettagli che HGIllustration ha modificato in Mewtwo. Particolarmente accattivanti, secondo noi, sono la versione buio, completamente nera con un paio di corna demoniache sulla testa, o la versione lotta, con una fascia nera sugli occhi e delle braccia estremamente muscolose.

Notevole anche la versione veleno, che fa diventare Mewtwo una sorta di scorpione viola, o quella spettro, con la testa del pokémon staccata dal corpo e la coda nera che sembra quella di un fuoco fatuo.

Oltre a Mewtwo, HGillustration ha anche re-immaginato gli Squirtle anche loro in 18 varianti (molto simpatiche le versioni erba e spettro), Charmander (forse il meno riuscito) e Bulbasaur. In questo caso notevoli la versione volante, ma anche quella fuoco e coleottero non sono male.

Cosa ne pensate?