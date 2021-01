Halo è l'unico gioco che Elon Musk abbia mai giocato su console

Elon Musk è famoso per tantissime cose: è l'uomo più ricco del pianeta, ha lanciato diverse aziende di successo e ultimamente ha preso le parti degli investitori al dettaglio nella vicenda delle azioni di GameStop. Tra le tante cose, però, Musk è anche famoso per essere un accanito videogiocatore PC. L'unico gioco per console in grado di far vacillare la sua "fede" è stato Halo.

La passione di Musk per i videogiochi è nota. Basti pensare che recentemente si è vantato di aver messo nel nuovo modello Tesla Model S un PC da 10 TFLOPS in grado di far girare The Witcher 3. E che ha voluto dare la sua opinione sulla questione dello short squeeze di GameStop, appoggiando gli investitori retail.

Musk crede però fermamente nella Master Race. L'unico che lo ha fatto tentennare è Halo. Nonostante oggigiorno Microsoft pubblichi i suoi giochi indifferentemente su PC e Xbox, ai tempi la serie di Bungie è stata a lungo tempo un'esclusiva Xbox. Una cosa che ha costretto Musk a scendere a patti con la sua "fede" e comprare una console.

Una cosa che, apparentemente, non era riuscita ad altri, come Super Mario, Zelda, Snake o Ico.

La passione di Musk per Master Chief era, però, una cosa nota: i Warthog di Halo hanno condizionato il design del Cybertruck di Tesla.