Tesla Model S, The Witcher 3 giocabile in auto grazie a un PC da 10 TFLOPS integrato

La nuova Tesla Model S include, fra le varie aggiunte, un sistema infotainment da 10 TFLOPS che consente di giocare con The Witcher 3: Wild Hunt o altri videogame di nuova generazione stando comodamente seduti in auto. Magari non mentre si guida, però.

La novità, presentata direttamente da Elon Musk, che a quanto pare non si è accontentato di Minecraft e Pokémon GO, promette di portare l'intrattenimento automobilistico a un nuovo livello.

Certo, allo stato attuale sono ancora parecchi i dettagli che Tesla non ha fornito su questa inedita soluzione tecnologica, ad esempio non sappiamo se The Witcher 3: Wild Hunt verrà effettivamente pubblicato in una versione compatibile con la nuova Model S.

Inoltre non è dato sapere se il sistema di intrattenimento sia disponibile su entrambi i display presenti all'interno della vettura, sia quello principale da 17 pollici che quello secondario da 8 pollici, e in che modo si interagisca con il gioco. Servirà un controller?

Insomma, la versione rinnovata di Tesla Arcade per il momento rappresenta un mistero, ma i videogiocatori intenzionati ad acquistare la celebre vettura elettrica hanno ora sicuramente un motivo in più per farlo.