Control Ultimate Edition su PS5 e Xbox Series X con ray tracing, Series S senza

Control Ultimate Edition, la versione next-gen dell'action shooter targato Remedy Entertainment, offrirà una modalità grafica a 30 fps con ray tracing su PS5 e Xbox Series X oppure un performance mode a 60 fps senza ray tracing.

Disponibile gratis su PlayStation Plus dal 2 febbraio, Control Ultimate Edition sarà invece a pagamento sulla console Microsoft, ma in termini di performance stavolta i possessori di Xbox Series S dovranno scendere a compromessi.

Stando a quanto dichiarato su Twitter da Thomas Puha, direttore delle comunicazioni di Remedy Entertainment, la console next-gen economica includerà infatti la sola modalità performance a 60 fps e non potrà dunque contare sul ray tracing.

Il messaggio è stato accolto da qualche inevitabile critica: dopo la modalità con ray tracing a 60 fps di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, molti utenti si aspettavano che anche la Ultimate Edition di Control includesse una feature del genere.

"Non si tratta di qualcosa che un team piccolo come il nostro possa realizzare", ha spiegato Puha a chi gli chiedeva spiegazioni. "Ci siamo assicurati che le due modalità grafiche incluse in Control Ultimate Edition funzionino al meglio delle loro possibilità."

Non solo: gli effetti ray tracing del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X non saranno al pari di quanto visto su PC. "È una cosa comprensibile, se mettete a confronto il prezzo di un PC con scheda video RTX e quello di una console next-gen", ha scritto il Communications Director di Remedy.