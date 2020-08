Spiritfarer, la recensione

Thunder Lotus Games, il team cui dobbiamo Jotun e Sundered, è riuscito nell'impresa di creare un ibrido di generi che mischia in modo delicatissimo platform , avventura e gestionale , in cui ogni elemento è al servizio dei toni malinconici di cui è permeato l'intero gameplay e che si fanno via via sempre più intensi. Sin da subito si percepisce infatti che dietro a Stella c'è un grande non detto, che viene introdotto in modo graduale da alcune sequenze chiave. Naturalmente meglio evitare qualsiasi ulteriore anticipazione e fermarsi qui, limitandosi a dire che vale la pena di vivere questa lunga esperienza di più di venti ore, anche solo per scoprire la storia principale.

Spiritfarer inizia con la protagonista, Stella, che viene introdotta al suo nuovo lavoro da un Caronte prossimo alla pensione: dovrà traghettare gli spiriti dei morti oltre la porta dell'aldilà, ma non prima di aver risolto i conflitti che li tormentano. Per farlo dovrà usare una nave modulabile, che comprende una cabina di pilotaggio a poppa e un'area edificabile sul ponte. Da questa semplice premessa nasce quella che, come vedremo nel corso della recensione di Spiritfarer , è un'avventura surreale e affascinante, che ci vedrà viaggiare per mare guidando la simpatica ragazzina o il suo gatto Daffodil (si può giocare anche in cooperativa), alla ricerca di nuovi spiriti da prendere a bordo della nave, tutti legati da un filo sottile che si fa sempre più forte mano a mano che scopriamo le loro storie.

In generale c'è una grande varietà di situazioni e l'esplorazione non si fa mai pesante. Difficilmente ci si sente persi, visto che c'è sempre qualcosa da fare, fosse anche solo pescare standosene seduti a prua della nave, e gli obiettivi sono generalmente molto chiari. Gli sviluppatori hanno inoltre gestito il gameplay in modo tale da aprire il mondo di gioco gradualmente attraverso una serie di trucchi utili a non appesantire l'azione. Ad esempio alcune zone saranno visitabili solo dopo aver reso la nave una rompighiaccio, ma per farlo bisogna seguire fino in fondo la storia di uno dei personaggi. Tutto è graduale e ci sono sempre nuove cose da scoprire, siano esse ricette da cucinare per soddisfare l'appetito degli spiriti o nuovi personaggi con cui parlare.

Alcune vanno anche esplorate più volte, ritornandoci dopo aver sbloccato alcuni poteri che danno accesso ad aree prima irraggiungibili (un tocco da metroidvania niente male). Cosa si trova sulle isole? Alberi da tagliare, rocce da scavare, ma anche spiriti con cui parlare (alcune sono abitate), tesori nascosti, negozi in cui acquistare semi e altri beni, altari che danno a Stella delle abilità supplementari, come il doppio salto, la capacità di fluttuare, quella di scivolare lungo le corde e altre ancora. Inoltre, alcune sono legate a degli eventi speciali e rappresentano dei luoghi cari agli spiriti inquieti, mentre altre offrono delle mini storie autonome.

L' attività principale di Spiritfarer è viaggiare per mare. Il mondo di gioco è un grosso oceano pieno di isolotti, raggiungibili dopo averli selezionati come destinazione sulla carta nautica di Stella. Da notare che non è sempre necessario percorrere l'intera distanza che ci separa da una destinazione, ma è possibile sfruttare un servizio di trasporto (una specie di viaggio rapido, ma con delle fermate) per avvicinarsi e abbreviare il viaggio. A seconda delle missioni della trama principale o della necessità di materie prime , indispensabili per costruire gli edifici di cui parleremo poi, Stella deve visitare praticamente tutte le isole.

Come si viaggia?

Come accennavamo, uno dei compiti di Stella sarà quella di costruire degli edifici direttamente sul ponte della nave, usando i materiali a disposizione (o cercandoli nel caso ne manchi qualcuno). Ogni edificio ha una sua funzione specifica, pur rientrando nella missione generale di dare agli spiriti ciò che cercano per riappacificarli con se stessi e accompagnarli verso il grande salto. In realtà la loro contestualizzazione è un modo sibillino per giustificare una delle nature del gioco, quella gestionale, con un tocco di originalità stilistica garantito dalle strane architetture che si vengono a creare costruzione dopo costruzione: una specie di patchwork colorato e imponente fatto di palafitte e lunghe scale di legno, che è tanto più impressionante per il luogo in cui si trova (il ponte di una nave di legno), dove un recinto per pecore può essere eretto a un passo dal cielo e un campo di alberi da frutta può stare attaccato al ponte della nave, con sopra una fabbrica di mattoni.

Oltre agli edifici legati a una qualche attività economica (cucinare, coltivare e produzione di semi lavorati), ce ne sono anche di speciali che servono da abitazioni per gli spiriti, dei quali svelano la natura più profonda attraverso alcuni comfort e attraverso il loro arredamento supplementare. Non tutti gli edifici sono costruibili da subito: alcuni sono vincolati al miglioramento della nave, possibile in un cantiere gestito da uno squalo antropomorfo che pratica prezzi da strozzino, oppure vengono sbloccati quando un nuovo spirito diventa un passeggero.