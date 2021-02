Destruction AllStars: doppi PE dal 12 febbraio nell'esclusiva PS5

Destruction AllStars, la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Lucid Games, dispone di varie modalità, anche single player, ma è soprattutto un gioco multigiocatore. E cosa sarebbe un gioco multiplayer di questi tempi senza un evento doppi Punti Esperienza? Lucid Games ha infatti annunciato che il suo arcade permetterà di ottenere doppi PE a partire dal oggi, 12 febbraio 2021, precisamente a partire dalle 16:00 ora italiana.

Si tratta, come è tipico del genere, di un evento valido per tutto il weekend. Destruction AllStars permette di salire di livello semplicemente giocando, ma anche completando le sfide. Doppi Punti Esperienza significa metà del tempo richiesto per salire di livello ovvero metà del tempo necessario per ottenere nuove AllStars Coin: questa valuta permette di acquistare vari tipi di cosmetici. Parliamo di banner, avatar profilo ma anche varianti delle skin dei personaggi.

Destruction AllStars, nei primi giorni, era un po' restio a donare Punti Esperienza ai giocatori, soprattutto tramite le sfide. Lucid Games ha però rivoluzionato il loro funzionamento, passando da 3.000 PE a 25.000 PE. Questo weekend speciale è un ulteriore aiuto per l'ottenimento dei PE necessari a salire di livello.

Attualmente permane il problema della chat vocale, disattivata in seguito alle critiche dei giocatori: Lucid Games ha già promesso che troverà una soluzione, anche se per il momento non è chiaro cosa abbia intenzione di fare. Potete infine leggere tutti i dettagli della patch 1.2.3 di Destruction AllStars.