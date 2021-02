Destruction AllStars patch 1.2.3: l'esclusiva PS5 capisce l'errore e cambia le sfide

Destruction AllStars è disponibile tramite PS Plus su PS5 da poco più di una settimana e ha ricevuto un nuovo aggiornamento che modifica problemi tecnici, di matchmaking e cambia il funzionamento delle sfide/missioni settimanali e giornaliere. Ecco i dettagli della patch 1.2.3.

Come vi avevamo indicato nella nostra recensione, le missioni di Destruction AllStars erano non solo poco interessanti a livello ludico, ma assolutamente inutili per l'avanzamento del proprio livello giocatore. Quelle quotidiane ricompensavano infatti con 3.000 Punti Esperienza e quelle settimanali con 5.000. Valori assolutamente sproporzionati in negativo rispetto ai PE ottenibili tramite i match. Lucid Games ha quindi cambiato le ricompense: a partire dalla patch 1.2.3, le missioni giornaliere donano 25.000 PE (praticamente un intero livello dei primi ranghi), mentre quelle settimanali donano direttamente le AllStars Coin, utili per acquistare i cosmetici.

Con questa mossa, arrivata ancora prima di quanto sperassimo, non solo si risolve il problema dell'utilità delle sfide, ma si fa in modo che il tempo totale richiesto per ottenere tutti i cosmetici diminuisca. Considerando che si tratta solo di nuovi colori per i costumi predefiniti, le skin richiedevano fin troppo tempo per essere sbloccate. Non si tratta comunque dell'unica novità della patch 1.2.3 di Destruction AllStars.

Vengono corretti alcuni problemi che causavano il crash del client, sono stati migliorate le descrizione dei messaggi di errore, è stata ridotta la frequenza con la quale i giocatori di un party vengono divisi in diversi match alla fine di una partita ed è stato corretto un errore che mostrava un livello giocatore scorretto. I problemi al matchmaking erano un altro punto da noi sottolineato nella recensione: fa piacere vedere che il team sia al lavoro sulle questioni più urgenti.

Potete leggere la nostra recensione di Destruction AllStars a questo indirizzo.