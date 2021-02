Cyberpunk 2077, PS4 e PS5: rimosso dal PS Store da ormai 2 mesi, quando tornerà?

Il 18 febbraio 2021 segnerà il secondo mese di lontananza di Cyberpunk 2077 dal PS Store. Sony ha infatti deciso, il 18 dicembre, di rimuovere l'avventura sci-fi di CD Projekt RED dal proprio negozio digitale per PS4 e PS5, per evitare nuove diatribe con l'utenza, infuriata per la qualità del gioco. Il tutto è avvenuto nell'arco di una settimana dall'uscita. La domanda che ora ci poniamo è: quando tornerà?

Lo scorso mese, CD Projekt RED ha rilasciato un nuovo grosso update per Cyberpunk 2077, pensato per risolvere vari problemi del gioco in versione old-gen. Purtroppo questi accorgimenti ancora non bastano per rendere l'opera stabile a sufficienza per essere giocata senza preoccupazioni. Tale aggiornamento ha anche introdotto nuovi problemi, anche se alcuni sono stati rapidamente risolti con una ulteriore patch. In questo momento, ricordiamo, l'unico modo per giocare al videogioco su PS4 e PS5 è tramite la versione su disco. La versione digitale tornerà su PS Store? Crediamo di sì, ma quando?

Le più recenti informazioni ufficiale ci permettono di scoprire che il team polacco è "al lavoro con Sony" per riportare il gioco su PS Store, ma ancora non ci sono informazioni precise. La sensazione è che ci vorrà ancora parecchio tempo e crediamo che Sony pretenderà da CD Projekt RED una versione perfettamente stabile di Cyberpunk 2077, per essere certa che nessuno richieda rimborsi e si lamenti della qualità del gioco, soprattutto in versione PS4.

Vi ricordiamo anche che CD Projekt RED ha in programma una patch next-gen per PS5 (e Xbox Series X) che migliorerà la qualità complessiva di Cyberpunk 2077. Per ora non ci resta altro da fare se non attendere novità a riguardo.

Infine, vi segnaliamo che l'asta per il codice di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 è già conclusa.