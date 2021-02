God of War 2: uscita nel 2021 non viene esclusa da Cory Barlog, che ci scherza su

L'uscita di God of War 2 avverrà nel corso del 2021? A quanto pare Cory Barlog non ha escluso tale eventualità, scherzando con chi invece dice sia del tutto impossibile.

Per il momento Jim Ryan ha glissato sull'ipotetico rinvio di God of War 2 al 2022, il che significa che Sony e Santa Monica Studio si trovano ancora in una fase valutativa, aperta a ogni decisione, che non esclude appunto un lancio entro la fine di quest'anno.

È successo in pratica che il giornalista Jason Schreier ha scritto su Twitter qualcosa del tipo "se God of War 2 uscirà quest'anno io sono la Regina Elisabetta", al che Barlog ha risposto con l'equivalente di "ah, non sapevo, Vostra Altezza Reale!"

Naturalmente i termini in inglese sono diversi ("se succede ho un ponte splendente da venderti", e Barlog che dice "ah, un ponte splendente? Non ne ho mai visto uno!"), ma il senso dell'interazione dovrebbe essere questo.

Insomma, non c'è ancora nulla di stabilito per la finestra di lancio di God of War 2, annunciato con un teaser trailer durante lo showcase PS5 di settembre. I fan della serie farebbero bene a tenere le dita incrociate...