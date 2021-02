Ghosts 'n Goblins e 1943: The Battle of Midway sono gratis su Switch fino a domani

Per lanciare nel miglior modo possibile la collezione di giochi classici Capcom Arcade Stadium, fino a domani i meravigliosi Ghosts 'n Goblins e 1943: The Battle of Midway saranno gratis su Nintendo Switch attraverso l'eShop.

Per la precisione, sarà possibile scaricare gratuitamente il difficilissimo Ghosts 'n Goblins fino a domani, 25 febbraio 2021. Una volta scaricato il gioco sarà vostro per sempre. Si tratta di un modo pensato anche per spingere il nuovo Ghosts 'n Goblins Resurrection, uscito proprio in questi giorni. Avete letto la nostra recensione di Ghosts 'n Goblins Resurrection?

1943: The Battle of Midway, invece, sarà gratuito per sempre. Si tratta di una sorta di regalo di benvenuto pensato per mostrare le qualità della Capcom Arcade Stadium. Potrete scaricare questa collezione di giochi a questo indirizzo. Una volta scaricato il gioco vi troverete di fronte alla possibilità di acquistare diversi pacchetti di giochi, che contengono diverse generazioni di classici da bar di Capcom. Vi spieghiamo tutto all'interno della recensione della raccolta Capcom Arcade Stadium.