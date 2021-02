A Painter’s Tale: Curon, 1950, la recensione: un viaggio tutto italiano

Tra i (tanti) meriti di Netflix c'è quello di aver riportato alla luce alcuni episodi dell'Italia del dopoguerra che il boom economico aveva ingiustamente fatto passare in secondo piano. È stato il caso dell' Isola delle Rose ed è il caso del paesino di Curon, sacrificato sia dalla metonimia, che gli ha preferito Resia (che di Curon è una frazione), sia soprattutto dalla Montecatini, storico colosso edilchimico a cui fu affidato l'appalto per la creazione di un bacino artificiale, unendo i piccoli laghi naturali che si trovavano nel comprensorio altoatesino. Chissà se i tre ragazzi bolognesi che compongono i Monkeys Tales Studio si sono ispirati alla recente serie TV di Ezio Abbate o al documentario Il paese sommerso per la loro opera prima. Sia come sia, la recensione di A Painter's Tale: Curon, 1950 parla di un titolo che può essere catalogato nel genere dei "walking simulator", dove c'è poco altro da fare oltre che scoprire il delizioso borgo di montagna e l'assurda avventura che sta vivendo Tommaso, giovane pittore catapultato nei giorni immediatamente precedenti alla distruzione programmata del paesino.

La trama

Può sembrare strano, ma buona parte di questa meraviglia è opera dell'uomo

Tommaso, un giovane pittore in crisi d'identità, viene rapito dalla bellezza delle Alpi Venoste mentre ritrae il famoso campanile sommerso. Si risveglia nel 1949, vale a dire nelle fasi finali della vecchia Curon, rivivendo in prima persona il dolore dei giorni che precedettero l'allagamento del borgo. Qui fa la conoscenza di Ida, giovane vedova di guerra; di padre Alfred; dell'albergatore Heinrich e della voluttuosa figlia Ludovica che sembra aver perso la testa per il fedifrago ing. Golini, a capo del progetto di Montecatini. La storia è un mix riuscito tra finzione e realtà, dove la prima è solo lievemente abbozzata per lasciar spazio all'efficacia del racconto della vita di quegli anni, viaggiando per luoghi e avvenimenti realmente accaduti, come il (vano) tentativo di intercessione del parroco presso la Santa Sede o la difficile convivenza tra italiani e tedeschi.

Sulla falsariga di quanto accade in Valiant Hearts: The Great War, l'opera ha anche un intrinseco valore culturale: man mano che si procede, il diario si popola di voci che raccontano interessanti aneddoti dell'epoca e della cultura altoatesina. Il fil rouge che lega i tre atti di cui si compone A Painter's Tale è proprio la pittura: l'arte che permette a Tommaso di riportare in vita la memoria storica di Curon. Come scritto inizialmente, si tratta di un vero e proprio walking simulator e come tale la struttura di gioco è ridotta all'osso: a volte sembra che ci siano delle strade alternative da percorrere a seconda della risposta, ma all'atto pratico ogni scelta viene fatta convergere sull'unico finale previsto dagli sviluppatori. Ci sono un paio di minigiochi elementari che avrebbero meritato di essere approfonditi maggiormente per dare più spessore all'esperienza di gioco, che si conclude in meno di un paio d'ore.