Xbox Game Pass, aprile 2021: GTA 5 tra i giochi gratis della prima mandata

Xbox Game Pass, ecco la prima mandata di giochi previsti ad aprile 2021

Xbox Game Pass si prepara ad un'altra infornata di giochi gratis per gli abbonati nella prima mandata di aprile 2021 presenta alcuni titoli di assoluto rilievo, come il ritorno di GTA V tra questi insieme ad altri giochi per Xbox Series X|S e One, PC e cloud.

Alcuni di questi li conoscevamo già: sappiamo infatti da qualche giorno che MLB The Show 21 verrà lanciato direttamente all'interno di Xbox Game Pass, cosa che peraltro ha scatenato anche diverse polemiche da parte di alcuni utenti PlayStation, trattandosi di un titolo first party Sony.

Allo stesso modo, anche NHL 21 era già stato annunciato tra i giochi di aprile 2021, mentre gli altri sono più o meno delle sorprese, tra le quali non ci aspettavamo in effetti di trovare nientemeno che Grand Theft Auto V, di ritorno nel servizio su abbonamento Microsoft per quanto riguarda Xbox ma in arrivo per la prima volta su Cloud, purtroppo non in versione PC.

Vediamo dunque la prima mandata di giochi che verranno aggiunti nel catalogo Xbox Game Pass ad aprile 2021: