Front Mission sta per tornare? Square Enix registra il trademark

Front Mission potrebbe essere protagonista di un ritorno sulle scene, in base alla recente registrazione di un nuovo trademark sullo stesso titolo effettuata da Square Enix nel corso di marzo ma emersa soltanto in questi giorni.

In base a quanto riferito da alcuni attenti osservatori, Square Enix ha registrato il marchio Front Mission il 19 marzo per l'utilizzo presso diversi mercati tra i quali Giappone, USA, Europa, Canada e Australia, cosa emersa solo in queste ore per l'aggiornamento del database avvenuto proprio oggi.

La registrazione riguarda prodotti inseriti nell'ambito dei giochi fisici e del modellismo, ma sui mercati giapponese e nord americano si fa riferimento anche alla categoria 41, che riguarda i videogiochi. Ovviamente, il tutto potrebbe riguardare semplicemente un rinnovo dei diritti sul trademark, dunque è veramente troppo presto per pensare a un eventuale nuovo gioco della serie in arrivo.

L'ultimo vero e proprio capitolo appartenente alla storica serie di strategici a turni di Square Enix è stato Front Mission Evolved, risalente ormai a più di dieci anni fa essendo uscito nel 2010 su PS3, Xbox 360 e PC, anche se questo era caratterizzato da una netta variazione nella struttura di gioco in forma di sparatutto.

L'altro riferimento all'universo di Front Mission è invece molto più recente ma anche molto deludente: si tratta del disastroso Left Alive, survival action per PS4 e PC uscito nel 2019 e accolto in maniera decisamente negativa da critica e pubblico.