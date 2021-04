Battletoads: gli sviluppatori Dlala Studios su un gioco 2D da una serie famosa

Dopo Battletoads, sembra che il team Dlala Studios abbia intenzione di proseguire sulla medesima strada, con un altro gioco in 2D basato su una serie molto conosciuta, in base a quanto emerso attraverso gli annunci di lavoro pubblicati di recente, che potrebbero riferirsi anche a un seguito dell'action game di Microsoft.

Il team britannico Dlala Studios esiste ormai da otto anni, ma è salito alle luci della ribalta soprattutto per aver raccolto l'eredità di Rare portando avanti la storica serie Battletoads, che sembrava ormai destinata a finire nell'oblio. L'operazione, tutto sommato, è riuscita: nonostante non abbia convinto proprio tutti, il nuovo Battletoads per Xbox One e Xbox Series X|S si è rivelato un action game 2D molto divertente e a quanto pare gli sviluppatori vogliono proseguire su questa strada.

Questo significa non solo continuare a sviluppare titoli in 2D, ma recuperare anche proprietà intellettuali note, in base a quanto emerso da alcuni annunci di lavoro: Dlala sta cercando degli specialisti in VFX e ambientazioni da applicare a progetti con grafica 2D, cosa che fa ben capire come il team voglia proseguire con lo stile grafico bidimensionale anche per il prossimo gioco.

Inoltre, negli annunci si fa riferimento al nuovo progetto come a un titolo basato su "una proprietà intellettuale famosa e molto amata". Difficile dire di cosa si tratti, ma sembra piuttosto chiaro che sia un gioco su licenza, un seguito o un reboot in qualche forma. L'IP nota potrebbe essere infatti sia riferita a una serie di videogiochi che ad altro, dunque la questione al momento è ancora molto vaga. A meno che, ovviamente, non si tratti di un altro Battletoads, cosa che potrebbe essere realistica considerando che il gioco ha superato 1 milione di utenti unici già lo scorso ottobre, a breve distanza dalla sua uscita.