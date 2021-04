Outriders: PS5 vs Xbox Series X nel video confronto tra risoluzione e frame-rate

Outriders ha già una sua prima analisi tecnica da parte del canale YouTube VGTech che ha messo a confronto le versioni PS5, Xbox Series X e Xbox Series S in termini di risoluzione e frame-rate, cercando di capire se qualche piattaforma abbia vantaggi sull'altra.

In verità, emergono ottimi risultati per tutte e tre le console, dimostrando peraltro come People Can Fly abbia notevolmente migliorato il gioco in versione definitiva rispetto a quanto era emerso nelle prime analisi sulla demo, dalla quale emergevano delle differenze con vantaggi e debolezze distribuite da una parte e dall'altra.

In sostanza, l'analisi in questione riferisce che Xbox Series X ha un vantaggio per quanto riguarda la risoluzione, mentre PS5 sembra avere un sistema di texture filtering leggermente migliore, ma le performance sono praticamente identiche sulle due console, mentre anche su Xbox Series S Outriders si comporta decisamente bene.

Più nel dettaglio, PS5 utilizza una risoluzione dinamica che va da un massimo di 3008x1692 a un minimo di 1920x1080, con quest'ultima risoluzione che si trova però raramente. Xbox Series X utilizza una risoluzione dinamica che va da 3456x1944 a un minimo di 1920x1080, ma quest'ultimo valore è particolarmente raro sulla console Microsoft, rilevato meno di frequente anche rispetto a PS5.

In entrambi i casi, il gioco effettua un temporal upsampling per arrivare alla risoluzione 4K, ovvero 3840x2160, ma la risoluzione nativa risulta generalmente più alta su Xbox Series X rispetto a PS5. Quest'ultima sembra avere un texture filtering migliore, in base alle rilevazioni di VGTech.

Xbox Series S usa una risoluzione dinamica che va da un massimo di 1920x1080 a un minimo di 1280x720, con quest'ultimo valore che però sembra essere piuttosto raro.

Il frame-rate è praticamente solido sui 60 fps, con un valore di mean frame rate (il valore medio calcolando i cali sul totale di frame rilevati) di 59,96 per PS5 e 59,95 su Xbox Series X e Series S, ovvero praticamente gli stessi valori sulle tre piattaforme. Per saperne di più su Outriders in attesa della recensione, vi rimandiamo al provato delle prime ore di gioco.