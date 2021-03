Outriders, demo analizzata: Xbox Series X e PS5 a confronto con vantaggi diversi

Outriders si è recentemente mostrato al pubblico in maniera diretta attraverso una demo accessibile liberamente dagli utenti e questa è stata oggetto di una minuziosa analisi tecnica in video da parte di VGTech che riportiamo in questa pagina perché piuttosto interessante, mostrando vantaggi sia su Xbox Series X che su PS5.

Il nuovo gioco sviluppato da People Can Fly è quasi identico sulle due piattaforme, al punto da rendere ben difficile discernere le differenze senza strumenti tecnologici in grado di rilevarle, cosa che rende tutta la questione piuttosto paradossale, ma ormai è tradizione fare il classico confronto.

Tuttavia, questo ci consente di notare delle differenze interessanti, che sembra seguire uno schema comune anche ad altri titoli analizzati in maniera simile: risoluzione nativa maggiore su Xbox Series X ma frame-rate più stabile su PS5.

In base a quanto rilevato da VGTech, il gioco utilizza in tutti i casi una risoluzione dinamica con output a 4K attraverso ricostruzione temporale dell'immagine, ma mentre su Xbox Series X questa va da un massimo di 3456x1944 a un minimo di circa 2261x1272, su PS5 si va da un massimo di 3008x1692 a un minimo di 2112x1188. C'è dunque un vantaggio in termini di risoluzione a favore di Xbox Series X, mentre Xbox Series S va da 2304x1296 a 1536x864 (con output upscalato sempre a 4K).

Altre differenze si notano invece per quanto riguarda il frame-rate, con PS5 che dimostra di mantenersi più stabilmente legata ai 60 frame al secondo, mentre Xbox Series X subisce alcuni piccoli drop in vari momenti del gameplay, che possono scendere fino a 58 fps, non molto percepibili nemmeno questi a occhio nudo e ulteriormente mascherati dall'uso del VRR nei display che lo supportano.

Per saperne di più su Outriders, vi rimandiamo proprio al provato della demo che spiega un po' più nel dettaglio il funzionamento di questa e le impressioni di Emanuele Gregori al riguardo.