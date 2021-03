PlayStation Store: film e serie TV verranno rimossi dal servizio online di PS4 e PS5

Sony ha deciso di rimuovere la possibilità di acquistare o noleggiare i film e le serie TV su PS4 e PS5 attraverso PlayStation Store, all'interno di una riorganizzazione del servizio online che, a quanto pare, si focalizzerà almeno nel prossimo periodo esclusivamente sui videogiochi.

In base a quanto riferito dalla compagnia, la scelta riflette le abitudini diffuse dei giocatori, analizzate in questi ultimi anni. Visto che gli utenti PS4 e PS5 sembrano utilizzare soprattutto le app e i servizi specifici per film e serie TV, sia on demand che in streaming, Sony avrebbe deciso di rimuovere la sezione dedicata a questi prodotti dal PlayStation Store.

La rimozione della possibilità di acquisto e/o noleggio di film e serie TV dal PlayStation Store avverrà a partire dal 31 agosto 2020, tutti i prodotti acquistati in precedenza continueranno comunque ad essere disponibili nelle librerie degli utenti, fruibili su PS4, PS5 e dispositivi mobile.

Riportiamo qui sotto il comunicato ufficiale di Vanessa Lee, Head of Video Business, Sony Interactive Entertainment:

In SIE, proviamo a fornire la migliore esperienza di intrattenimento possibile per i fan di PlayStation, e questo significa far evolvere la nostra offerta man mano che cambiano le esigenze dei nostri utenti. Abbiamo assistito a un'enorme crescita del numero di fan PlayStation che utilizzano servizi di intrattenimento in streaming basati sulla formula dell'abbonamento sulle nostre console. Sulla base di questo cambiamento nel comportamento degli utenti abbiamo deciso di non offrire più acquisti e noleggi di film e TV tramite il PlayStation Store a partire dal 31 agosto 2021.

Quando questo cambiamento avrà effetto, gli utenti potranno comunque accedere ai contenuti di film e TV che hanno acquistato tramite il PlayStation Store per la riproduzione,su richiesta, su PS4, PS5 e dispositivi mobili. Ringraziamo i nostri fan per il loro continuo supporto e non vediamo l'ora di migliorare ulteriormente l'esperienza di intrattenimento su PlayStation.

Per quanto riguarda le altre novità del PlayStation Store, ricordiamo Ratchet & Clank per PS4 gratis con l'iniziativa Play at Home e i giochi gratis PS Plus di marzo 2021 disponibili da oggi.