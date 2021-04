Cyberpunk 2077: Faith in Love - Racconti da Night City

Rieccoci nuovamente per le vie della città dei sogni, intenti a proporvi un nuovo episodio di Racconti da Night City . Questa volta, seguiremo V durante un giro in macchina in compagnia di una ragazza conosciuta la sera prima in un locale. Senza ulteriori indugi, vi presentiamo "Faith in Love", terzo episodio dei Racconti da Night City di Cyberpunk 2077 .

Accadde una notte

Cyberpunk 2077: una tranquilla serata a Night City

Insomma, io e altre mie amiche uscimmo come ogni sabato per andare a sciogliere la tensione accumulata durante la settimana. Alle tre eravamo ancora in giro senza aver trovato un locale con gente decente con cui "intrattenersi".

A un certo punto, una delle ragazze del gruppo si fermò e indicò un club illuminato come pochi (e sai quanto piacciano le luci agli imprenditori di Night City), con una fila immensa che girava l'angolo. Non ricordo neanche più come si chiamasse; credo abbia chiuso i battenti diversi anni fa: troppo esclusivo. Si poteva capire dal tipo di persone che avevano il diritto di saltare la fila, accolte e riverite dai buttafuori come se fossero una sorta di divinità.

Ovviamente, sapevo bene che non ci avrebbero fatto entrare; non facevamo parte del gruppo di chi lascia una scia di eddie al suo passaggio.

Dissi subito alle altre ragazze di lasciare perdere, ma una di loro non mi ascoltò e ci disse di seguirla "come se credeste di essere migliori di chi è in fila". Non ero affatto convinta, ma dato che le altre erano già partite all'attacco, mi misi in coda.

L'omone che stava davanti alla porta ci squadrò per qualche secondo, poi indicò me e un'altra, facendoci segno di venire avanti. Si fece da parte e ci lasciò passare. Mentre la porta si richiudeva alle nostre spalle, vidi il buttafuori cacciare le altre. Quella che aveva avuto l'idea, infuriata come una iena, arrivò addirittura a sputargli contro, mentre le ragazze la trattenevano. Credo che se non l'avessero fermata, quel colosso ne sarebbe uscito sconfitto. Non voglio osare immaginare cosa avrebbe fatto a me. Infatti, non l'ho più rivista da quella sera; l'ho evitata come la peste.

A ogni modo, il locale non era un granché. Musica scadente, drink leggeri dai nomi impronunciabili e una marea di sfigati dalla mano lunga.

Ero seduta al lounge bar, quando qualcuno iniziò a parlarmi. Si trovava qualche posto più in là, ben vestito e, soprattutto, giovane, a differenza della rivincita della vecchiaia che si stava scatenando sulla pista da ballo a suon di femori in cromo e dentiere d'avorio.

Sembrava uno a posto, così iniziai a dargli corda. Dopo qualche drink, si voltò verso la balera alle nostre spalle e fece una battuta. Non ricordo di preciso cosa disse (qualcosa riguardo l'invitarmi a ballare e lo stridio del metallo delle protesi), ma mi fece molto ridere. Così, mi chiese se volevo andare a fare un giro della città con lui, nella sua auto. Premetto che non avevo idea di chi fosse all'epoca, ma ero rimasta colpita dal suo modo di porsi, quindi accettai.

Mentre andavamo verso l'uscita, provai a cercare con lo sguardo l'amica che era riuscita a entrare insieme a me. La vidi di sfuggita. Era avvinghiata a una di quelle mummie agghindate a festa.

Si sposarono dopo una settimana. L'anno dopo, lui era sottoterra, mentre lei sorseggiava gin a bordo del suo yacht. Aveva ereditato tutto, fino all'ultimo eddie. Chiamala stupida! Io, invece, stavo per fare la conoscenza di una leggenda. Non so se sia stata più fortunata io o lei (probabilmente lei, almeno non ha rischiato la vita).