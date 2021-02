Cyberpunk 2077: Feel More With Less - Racconti da Night City

Nel primo articolo di Racconti da Night City vi avevamo mostrato una sorta di "origin story" per il nostro ipotetico V. Oggi andiamo un po' avanti nel tempo e vi raccontiamo un episodio che si dipana dal famigerato Afterlife a Rancho Coronado nel corso di una singola notte. Questo è Feel More With Less, secondo episodio dei Racconti da Night City di Cyberpunk 2077 .

Una serata tranquilla

Cyberpunk 2077: Quella notte all'Afterlife

Ti ho mai raccontato di quando ho conosciuto V? Sì, proprio quel V.

Ero all'Afterlife una sera, con quell'aria da scappata di casa in cerca di opportunità nella selvaggia Night City. Ricordo che non era molto affollato.

Avevo appena fatto un colpo con della gente che avevo incontrato qualche giorno prima. Non era andato affatto male, quindi avevamo deciso di festeggiare. Fortunatamente uno di loro conosceva il buttafuori, altrimenti credo non ci avrebbero mai fatto entrare con quell'aspetto da rifiuti delle Badlands.

Cyberpunk 2077: L'Afterlife, patria di opportunità

Per una come me, era un sogno ad occhi aperti. Musica spaccatimpani, luci al neon e ballerine sott'olio. Comunque sia, stavamo ridendo e scherzando di tutte le cavolate che avevamo fatto durante il colpo, quando, a un tratto, un tipo si è fiondato nel locale, ricoperto di sangue. Lo avevano sistemato per bene. Credo gli avessero fuso i cyberware, perché trascinava una delle gambe, completamente in cromo.

Tutti corsero in suo aiuto. Credo fosse un pezzo grosso, ma tuttora non ne sono sicura.

Ricordo che Rogue si fece strada tra i pochi presenti, che si erano rapidamente accalcati, dicendogli di stare indietro. Si chinò vicino all'uomo e gli chiese chi lo aveva conciato in quel modo.

Lui rispose a fatica. Disse che era stata una nuova banda che aveva da poco occupato il territorio di Rancho Coronado e che avevano preso in ostaggio qualcuno. Non ricordo chi fosse, ma, a giudicare dall'espressione di Rogue, era qualcuno a cui teneva. Probabilmente avevano voglia di attirare l'attenzione per farsi conoscere. Beh, c'erano riusciti. Rogue si alzò e gridò:

Chi ha voglia di carne fresca?

Il locale esplose in un frastuono di approvazione. Dato che eravamo lì, abbiamo prontamente pensato di aggregarci alla spedizione punitiva. Dopotutto, quel gruppetto di teppisti non era l'unico che voleva farsi conoscere a Night City.

Cyberpunk 2077: V all'Afterlife

È stato in quel momento che l'ho visto. Era appoggiato a un muro e aspettava che gli altri si armassero a dovere. Sembrava completamente calmo, come se non avesse alcun timore dei rischi che poteva correre quella sera.

Rogue si avvicinò a lui e gli sussurrò qualcosa all'orecchio, per poi tornare a prepararsi. In quel momento, tolse il piede dal muro, si mise al centro del locale e disse un cosa come: