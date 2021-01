Cyberpunk 2077: Wildfire – Racconti da Night City

Abbiamo pensato di partire con una sorta di "origin story" per il nostro leggendario V, uscito dal nulla e subito capace di far vedere di che pasta è fatto scalando i ranghi dei combattimenti clandestini della megalopoli. Inoltre, esattamente come è stato fatto da CD Projekt con le missioni del gioco, abbiamo pensato di associare il titolo dell'episodio a un brano musicale simile per temi, contenuti o anche solo sensazioni al racconto proposto. Ecco, quindi, Wildfire, il primo episodio dei Racconti da Night City dedicati a Cyberpunk 2077 .

Dopo la serie dei Racconti dal Sol Levante dedicati a Ghost Of Tsushima , abbiamo pensato di proporvi altre storie, ma questa volta da Night City. Creando un'ipotetica serie di episodi riguardanti V e l'accrescersi della sua fama fino a diventare una leggenda della città, vi faremo immergere in brevi racconti narrati dal punto di vista delle diverse persone che hanno avuto modo di assistere all'evoluzione del leggendario personaggio all'interno del sottobosco criminale (e non solo) di Night City.

Vi lascio immaginare le risate che la gente si fece. Ma non io. Io avevo visto qualcosa in quel ragazzo. Che c'è? Non mi credi? Beh, pensa quello che vuoi, ma io ci avevo veramente visto qualcosa in quel ragazzetto con la fascia bianca in testa e i pantaloni antivento più malandati da qui all'altra riva del Mississippi. Come cos'è il Mississippi?! Ma guarda che mi tocca sentire! Che parlo a fare con te? Tanto è fiato sprecato.

V all'epoca, invece, aveva solo degli impianti da due soldi sulle braccia; neanche i migliori, credo. Per il resto, era puro come un bambino. Nessuno sapeva chi fosse o da dove arrivasse. Era sbucato fuori dal nulla, senza sostenitori, ma con un bel gruzzolo da mettere sul piatto. Non solo! Il bastardo aveva talmente tanto la faccia tosta che alzò la posta, convincendo il tizio della Sesta a mettere il suo fucile in palio. Roba russa, quella che non manca neanche un bersaglio, se la sai usare.

Avevo praticamente i posti in prima fila. Potevo vedere e sentire tutto, dalle ossa fratturate alle imprecazioni di quelli che stavano perdendo un bel gruzzolo. Il tipo della Sesta era un militare, uno di quelli per cui "lottare per la patria" significa ricevere upgrade gratuiti. Dovevate vederlo. Braccio sinistro e gamba destra interamente in cromo, vecchia scuola.

Comunque, come dicevo, dovevano essere le otto o le otto e mezza quando sono arrivato ad Arroyo. Non c'era troppa folla, solo qualche sbandato e un po' di quelli della Sesta Strada . Questo perché uno dei loro, non ricordo il nome, era il lottatore che avrebbe affrontato V.

Saranno state le otto di sera o giù di lì. Ero già sbronzo, ma sarebbe stato come paragonarmi a un astemio rispetto a quanto sono abituato a sopportare. Una volta Bill ha dovuto chiudere prima perché gli avevo finito tutte le scorte. Vero Bill? Non che ne abbia poi molte, eh. Non vorrei darvi l'idea che io sia uno che "alza il gomito" più del dovuto. Nossignore. Sono perfettamente in grado di controllarmi. È merito del mio fegato... almeno credo che sia merito del mio fegato di cromo (o di qualunque diavoleria sia fatto).

Io l'ho conosciuto! Beh, non proprio conosciuto; non di persona. Ma c'ero quando ha battuto Razor Hugh . In realtà, ho visto tutti i combattimenti di V quella sera. Sì, proprio così! C'è qualcun altro che può dire altrettanto? Come immaginavo. Allora chiudete quella bocca e fate parlare i veterani.

Sesta Strada (o qualunque fosse il suo nome)

Torniamo al match. Mentre tutti se la ridevano, le puntate contro V erano arrivate alle stelle. Non mi ricordo quanto, ma avevo quasi voglia di scommettere qualcosa - ma non lo feci, per gli ovvi motivi che ho già provato a spiegarvi.

I dissensi verso il ragazzo crebbero ancora di più quando si mise a petto nudo. E ancora oggi non ne capisco il motivo. D'altronde, non era di certo il primo che lottava senza maglietta.

Lo scontro ebbe finalmente inizio. Il soldato saltellava da una parte all'altra del ring ricavato in un sottopassaggio tra rottami e immondizia. Sembrava una lepre. Probabilmente non ne avete mai vista una, ma è un animale che saltella proprio come faceva il tipo.

Insomma, tra un passetto di danza e l'altro, Sesta Strada scattò improvvisamente verso V, che lo schivò immediatamente.

Saltella, saltella, alla fine il militare ritentò la fortuna. Si fiondò sul ragazzo con una velocità da forze speciali. Questo lo evitò nuovamente, ma, stavolta, rispose con un colpo ben piazzato sul costato. Il soldato si piegò in due dal dolore, ma si riprese velocemente.

Montanti, ganci e chi più ne ha ne metta. Sesta Strada riuscì a colpire V un paio di volte, il quale sembrava visibilmente provato dai colpi. A un tratto, il tizio lo colpì allo stinco con la sua gamba d'adamantio. Cosa? Non mi interessa di che materiale fosse, Roger. Era solo per darvi un'idea del male porco che gli aveva fatto.

V cadde in ginocchio. Sesta Strada pensò di avere la vittoria in pugno. Fece il gradasso, se la tirò con i suoi compagni, svilì il suo avversario. La folla era in delirio, gli allibratori in fermento.

Sesta si avvicinò all'avversario, pronto per finirlo con un gancio devastante. Ma, in un lampo, V lo colpì sotto l'ascella e poi sulla gola con una velocità e una forza tali da disintegrargli la trachea.

Neanche il bisturi più bravo della città è riuscito a rimettere a posto quel macello. Riesce a parlare solo attraverso un software di sintesi vocale. Insultare gli altri non deve essere più stato lo stesso da quella sera. O almeno credo stia ancora così. Non so che fine abbia fatto quel povero cane.

Fatto sta che V vinse l'incontro e passò al turno successivo. Ovviamente ho assistito anche a quello, ma prima fatemi rinfrescare la gola.