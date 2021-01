Cyberpunk 2077: video analizza la città dal punto di vista di un vero architetto

Cyberpunk 2077 non è stato per molti il gioco che ci si aspettava. Non bisogna però negare agli sviluppatori i raggiungimenti conseguiti sotto molteplici punti di vista, ad esempio nella creazione di Night City, la città all'interno della quale viviamo le nostre avventure. Ora, un video del canale YouTuber Morphologis, gestito da un vero architetto, analizza la città nei dettagli.

Morphologis ha creato infatti una serie chiamata "An Architect Reviews" focalizzata sugli spazi all'interno dei mondi di gioco digitali. Nell'ultimo video condiviso dal canale, l'architetto si è concentrato su Night City, portandoci in un grande tour che analizza la città di Cyberpunk 2077.

Morphologis inizia con l'edificio nel quale vive V, protagonista di Cyberpunk 2077. L'edificio è realizzato secondo le regole del Movimento metabolista giapponese degli anni '70 che si focalizza su strutture gigantesche e semi-organiche.

Nel video dedicato a Cyberpunk 2077, Morphologis parla anche di movimenti come il Brutalismo, presente in tutta la città. Nel video si parla in modo espanso dell'idea di un architettura oppressiva che rende le persone solo degli ingranaggi all'interno della "macchina Cyberpunk". Morphologis spiega infatti che, in seguito all'ottenimento del potere da parte delle corporazioni, queste ultime hanno ignorato ogni legge legata allo spazio pubblico.

Il responso di Morphologis riguardo alla città di Cyberpunk 2077 è che si tratta di "un'accurata rappresentazione di una città futuristica dominata da mega-corporazioni". Creare un'ambientazione cittadina che colpisca i giocatori non è semplice, ma crearne una che ottenga il plauso anche di un esperto è di certo molto complesso: almeno sotto questo punto di vista, CD Projekt RED dovrebbe esser soddisfatta di quanto realizzato.

