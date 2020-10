Ghost of Tsushima: il Ronin - Racconti dal Sol Levante

Dopo aver dato il via ai Racconti dalla frontiera, una serie di articoli dedicati a Red Dead Redemption 2 nei quali proponiamo delle storie brevi accompagnate da immagini catturate attraverso la photo mode, abbiamo pensato di applicare il format anche a Ghost of Tsushima.

Per chi non conoscesse il concept, sostanzialmente è una sorta di omaggio e ritorno a una visione "infantile" e primordiale del medium videoludico; a quei momenti in cui, da bambini, ci mettevamo davanti a un videogioco (o qualunque altro tipo di attività ludica che prevedesse l'utilizzo di oggetti appartenenti a un brand, e quindi con una determinato universo narrativo alle loro spalle) e iniziavamo a inventare storie e avventure nostre, magari veicolate in minima parte dal background dei personaggi e dei protagonisti con i quali sceglievamo di giocare (ad esempio, una bambola di Spider-Man o delle Winx), ma comunque sempre abbastanza inedite.

Con questi articoli vogliamo proprio tornare a quelle sensazioni, quando accendevamo la nostra console e iniziavamo a girovagare per i primi mondi di gioco aperti, all'interno dei quali potevamo (seppur molto spesso legati a un personaggio prestabilito) uscire dagli schemi e utilizzare la fantasia per creare la nostra storia, anche se non portava al compimento di un obiettivo specifico.

Senza troppe pretese, senza fingersi Tolstòj o Stoker, vogliamo proporvi dei brevi racconti creati e suggeriti da eventi di gioco, oggetti e situazioni venutesi a creare durante le nostre partite. Il tutto è corredato da immagini catturate durante le sessioni di gameplay in cui hanno preso forma i racconti stessi, così da accompagnare la storia non solo attraverso le parole, ma anche attraverso una narrazione visiva che si avvicina maggiormente al medium videoludico come lo conosciamo oggi.

In questo primo capitolo dei Racconti dal Sol Levante vi racconteremo (e mostreremo) le vicende di un ronin senza pietà, desideroso di difendere la propria terra dall'invasione mongola.