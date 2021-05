Horizon Forbidden West, Sonic, Dying Light 2 e Miitopia nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Diamo un'occhiata al programma di oggi del canale Twitch di Multiplayer.it, una giornata veramente speciale e ricca di grandi giochi, annunci e presentazioni, oltre ai soliti figuri loschi che popolano questo canale. Gli appuntamenti più importanti della giornata sono sicuramente lo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West stasera dalle 22, di poco preceduto dall'evento digital di Dying Light 2, ma anche la presentazione su Sonic non scherza.

Il programma si sviluppa tra mattinata, pomeriggio e serata, dunque tenetevi liberi, chiudetevi da qualche parte con uno schermo acceso e sintonizzatevi fin da ora sul canale Twitch di Multiplayer.it per seguire tutti gli eventi incredibili in arrivo. Si parte con la Pausa Caffè con Pierpaolo e Umberto già in corso al momento ma con i gameplay arriviamo alle ore 14:00 con Gabriella e Giordana su Miitopia. Appuntamento molto interessante in quanto le due si dedicheranno alla creazione della redazione nel gioco, con effetti probabilmente devastanti.

Alle ore 15:00 c'è il ritorno di PokéRadar, seguito dalla rubrica 16 Bit con Francesco e poi KeyWe con Pierpaolo e Francesco. Gli eventi di grosso calibro iniziano poi alle 18:00, con il Sonic Central in compagnia di Francesco e Giordana e le possibili novità molto interessanti da parte di Sega, che ha qualcosa da annunciare sulla sua icona videoludica storica.

Alle 20:00 proseguono le bombe con l'Evento Digital di Dying Light 2, che dovrebbe svelare il gioco e finalmente anche la data di uscita, probabilmente, dunque un evento davvero da non perdere. Infine, la giornata si chiude con quello che è probabilmente l'appuntamento più atteso, ovvero lo State of Play di Sony alle 22:00 dedicato interamente a Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva di Guerrilla Games per PS5 e PS4.