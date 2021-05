Mayhem in Single Valley, recensione di un'avventura assurdamente noiosa

Arrivato su Steam da pochi giorni, Mayhem in Single Valley è un nuova avventura esplorativa e puzzle sviluppata da Fluxscopic Ltd., team per la prima volta al lavoro con un vero videogame completo. Purtroppo non possiamo dire buona la prima, in quanto il gioco fallisce sotto quasi tutti i punti di vista.

A caso, perché sì

Mayhem in Single Valley si apre in modo semplice a potenzialmente interessante: poi tutto peggiora

Mayhem in Single Valley si apre in modo semplice. Siamo Jack, un ragazzo che vive in una piccola cittadina e che ha l'occasione di lasciare tutto e andare a studiare in città, dove potrà costruirsi un futuro. La famiglia di Jack è povera, la madre troppo occupata a far rimanere le mura in piedi e il padre alcolizzato passa dalla poltrona al letto. Il nostro protagonista sta per partire quando nota una figura oscura che avvelena l'acqua del fiume, la quale a propria volta trasforma animali e persone in sottospecie di zombie sputa-veleno. Inoltre, Jack viene ingiustamente accusato di essere il colpevole. Parte così l'avventura di questo normale ragazzo di provincia, che deve ripulirsi la fedina e salvare i propri cari.

Nelle cinque ore successive, però, sarà il caos e vi assicuriamo che non lo intendiamo in alcun modo in senso positivo. Come sempre, preferiamo non fare alcuno spoiler, anche se come vedrete non consigliamo a nessuno di lanciarsi in questa avventura. Possiamo però dire che Mayhem in Single Valley ci porta in giro per il paese natale di Jack, in un giro dell'oca nel quale ogni passaggio ha meno senso di quello precedente.

Chiaramente il team di sviluppo ha voluto dare un tocco non-sense a quanto accade, tra vagabondi a cavallo di struzzi, astronauti magici che appaiono dal nulla e un'improvvisa rottura della quarta parete gestita come uno dei peggiori plot twist della storia. Il problema è che il risultato finale è un insieme di avvenimenti senza senso, senza ritmo e senza scopo, che non riescono a emozionare né divertire e sembrano più che altro un mix di storie differenti fuse in modo inconcludente. Non mancano molteplici personaggi che spuntano dal nulla senza alcuna anticipazione e alle volte spariscono in modo altrettanto rapido spingendoci in ogni momento a domandarci se non sarebbe stato meglio evitare completamente di inserirli.