The Last of Us 2, God of War, Spider-Man e le esclusive PS4 su PC: ne vale la pena?

The Last of Us 2, God of War e Spider-Man arriveranno presto su PC? Sembra sia proprio questa la strada che la casa giapponese ha intrapreso, nel tentativo di aprire le porte del proprio mondo a un'utenza nuova, numerosa e appassionata.

In realtà non si tratta di semplici ipotesi o teorie: pochi mesi fa Sony ha effettivamente annunciato che Days Gone e altri giochi esclusivi PS4 arriveranno su PC, e qualche giorno fa abbiamo scoperto che la pagina Steam dei PlayStation Studios elenca quindici prodotti non ancora ufficializzati.

The Last of Us e The Last of Us 2 sono senz'altro fra le esclusive PlayStation più attese su PC.

Il noto analista Daniel Ahmad ha dichiarato che Sony non vede il PC come un avversario, o almeno non più: l'azienda ha deciso di seguire le orme di Microsoft da questo punto di vista, considerando la piattaforma Windows come una sorta di terreno neutro: calpestarlo non implica certamente la rinuncia al concetto stesso di esclusiva.

Insomma, l'idea è che da qui in avanti per giocare con determinati titoli fist party bisognerà sempre e comunque possedere la console a cui quelle produzioni sono intimamente legate, che si tratti di PS5 o Xbox, ma con una possibilità in più: dotarsi di un buon PC.

God of War arriverà presto su PC?

Appurato tutto questo, oggi è stato ribadito un concetto semplice ma sempre valido: le vendite rappresentano la maniera migliore per veicolare un messaggio ai publisher, fargli capire che un certo prodotto può e deve avere una seconda possibilità, come nel caso di Days Gone su PC.

Ebbene, da questo punto di vista le esclusive PlayStation approdate su Steam stanno facendo bene ma non benissimo, nel senso che il numero massimo di utenti che le giocano contemporaneamente (un valore certamente indicativo della bontà di un lancio) è ben distante rispetto ai più blasonati blockbuster a base single player.

Horizon Zero Dawn è stato il primo titolo di PlayStation Studios ad approdare su PC.

Se infatti il tanto chiacchierato Cyberpunk 2077 ha avuto un picco di oltre un milione di giocatori all'esordio e titoli meno ambiziosi come Hitman 2 o Monster Hunter: World hanno superato i 300.000 utenti, i numeri delle ex esclusive PS4 finora non risultano altrettanto brillanti.

Horizon Zero Dawn comanda questa classifica con 56.557 giocatori contemporanei di picco, seguito da Death Stranding con 32.515 utenti e dal già citato Days Gone con 21.423 giocatori. Più sotto ancora l'avventura cinematografica Detroit: Become Human, che non si spinge oltre i 7.218 utenti di picco.

Si tratta di dati certamente parziali, che non fotografano in maniera precisa e puntuale i risultati ottenuti da questi titoli su Steam (né considerano le altre piattaforme digitali per PC su cui pure sono disponibili), ma che danno quantomeno un'idea di come potrebbero stare le cose in questo momento.

I fattori in gioco sono molteplici e la qualità dei giochi targati PlayStation Studios parla chiaro, dunque alla lunga sicuramente questi sforzi verranno premiati, ma è chiaro che il percorso a cui abbiamo accennato in precedenza, fertile e ricco di opportunità, al momento è anche una strada in salita.

Voi che ne pensate? Parliamone.