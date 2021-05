Days Gone: "comprate la versione PC se volete Days Gone 2" dice l'attore di Deacon St. John

In un recente Ask Me Anything su Reddit, Sam Witwer, l'attore che interpretato il protagonista di Days Gone, Deacon St. John, ha voluto brevemente parlare del chiacchierato secondo capitolo della serie. Il suo consiglio è quello di comprare in massa la versione PC del gioco, dato che è forse il segnale più forte che si può lanciare a Sony per farla riconsiderare l'idea di sviluppare Days Gone 2.

Durante questo appuntamento, organizzato in contemporanea all'uscita della versione PC del gioco, a proposito, avete letto la nostra recensione di Days Gone per PC?, diversi fan hanno spinto Sam Witwer a parlare del fantomatico seguito del gioco, al momento non nei piani di Sony.

Alla richiesta di un consiglio per solleticare l'interessa di Sony, la voce di Deacon St. John ha detto "vi direi di comprare il gioco su PC! Non c'è nulla di più esplicito dei dati di vendita." Sfortunatamente l'attore non ha potuto dilungarsi di più su questo seguito, non sappiamo se per qualche tipo di accordo o semplicemente per non precludersi la possibilità di partecipare al progetto qualora Sony decidesse di avviarlo.

Si tratta di un consiglio piuttosto telefonato, ma anche per questo efficace, cosa ne pensate?