Aspyr: nuovo gioco entro marzo 2022, si dice sia Star Wars KOTOR Remake

Embracer Group ha rilasciato il proprio resoconto finanziario, segnalando ottimi risultati. Nel mezzo dei numeri, troviamo anche un riferimento ai progetti in corso e ai videogiochi in arrivo durante l'attuale anno fiscale, ovvero entro la fine di marzo 2022. Scopriamo che Aspyr è pronta a rilasciare un gioco. Di cosa si potrebbe trattare? Sulla base di precedenti report, potrebbe essere Star Wars KOTOR Remake.

Jason Schreier, noto giornalista e insider dell'industria, aveva infatti riportato che Aspyr Media è attualmente al lavoro su Star Wars KOTOR Remake, come parte degli sforzi dello sviluppatore di rimettere in commercio i giochi classici della saga di George Lucas.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ovviamente non sappiamo di che gioco si tratti e Star Wars KOTOR Remake non è stato annunciato ufficialmente, ma le informazioni di Embracer sopra riportate sono ufficiali e il report di Schreier è di certo uno dei più credibili dell'industria videoludica. Sommando queste due informazioni possiamo per ora affermare che è possibile che Star Wars KOTOR Remake sia il progetto che Embracer conta di pubblicare entro la fine di marzo 2022 (a meno di ritardi, ovviamente).

Infine, segnaliamo anche Embracer segnala che Gearbox rilascerà un nuovo gioco, già citato dal report finanziario di Take-Two, compagnia madre di 2K Games che detiene i diritti della pubblicazione. Abbiamo discusso di tutti i dettagli nella nostra precedente notizia.