The Last of Us, Spider-Man, God of War? Altre 15 esclusive PS4 in arrivo su PC

The Last of Us, Spider-Man, God of War e altre esclusive PS4 arriveranno a breve su PC? Le possibilità, come sappiamo, sono concrete e la pagina dei PlayStation Studios su Steam sembra in qualche modo confermarlo.

Lo scorso agosto è toccato a Horizon Zero Dawn, fra pochi giorni potremo dare il benvenuto a Days Gone e prima ancora ci sono stati titoli come Everybody's Gone to the Rapture, Predator: Hunting Grounds, Guns Up! e Helldivers.

Ebbene, sulla pagina Autore di Steam dei PlayStation Studios vengono elencati in totale 41 progetti: considerando giochi e DLC già noti siamo a quota ventisei, il che significa che mancano all'appello ancora quindici prodotti.

Steam, la pagina autore dei PlayStation Studios.

Sony ha annunciato a febbraio che Days Gone e altri giochi esclusivi PS4 sarebbero arrivati su PC a partire da questa primavera, senza fare nomi specifici ma anche senza precludere alcuna possiblità.

Dunque sì, è lecito immaginare che fra quei quindici prodotti possano esserci i vari The Last of Us e The Last of Us 2, God of War, Marvel's Spider-Man e magari anche le nuove esclusive per PS5, in particolare Returnal.

Sembra insomma confermato che Sony non vede più il PC come un avversario, e questa nuova impostazione dell'azienda consentirà al catalogo PlayStation di aprirsi verso un pubblico nuovo, potenzialmente molto vasto.

Per approfondire l'argomento, date un'occhiata al nostro speciale: Esclusive Playstation su PC: una mossa vincente per Sony?