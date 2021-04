Esclusive Playstation su PC: una mossa vincente per Sony?

Il presidente di Sony Interactive Entertainment - Jim Ryan ha dichiarato di voler sperimentare ancora su questo fronte, per vedere come reagisce il mercato del personal computer all'arrivo delle esclusive Playstation. In questo articolo vogliamo dunque provare a fare un po' di chiarezza, cercando di metterci nei panni di Sony per decidere cosa fare con il futuro delle loro proprietà intellettuali. Non avendo a disposizione le analisi di mercato indubbiamente fatte dall'azienda giapponese, possiamo solamente ipotizzare cosa ci aspetterà in futuro. Vogliamo però stuzzicarvi già nell'introduzione, dicendo che le esclusive Playstation continueranno ad uscire su PC e adesso vi spiegheremo il perché .

L'arrivo di alcune esclusive Playstation nei negozi digitali su PC ha scatenato diverse discussioni piuttosto accese in seno ai videogiocatori. Dopo aver visto sbarcare su Steam il popolare Horizon Zero Dawn ed in seguito all'annuncio dell'arrivo di altri titoli come Days Gone , la community si è divisa su questa importante novità.

Probabilmente da quanto analizzato da Sony stessa è emerso un dato piuttosto rilevante: il mercato delle console e quello del personal computer sono sostanzialmente diversi . L'utente che ha acquistato un PC da gaming forse non ha interesse nell'acquistare anche una console, rimanendo fedele alla propria macchina da gioco dove gode comunque di un ottima libreria di titoli. Allo stesso modo la maggior parte degli utenti console con ogni probabilità preferiscono l'immediatezza e semplicità di questi dispositivi, che possono essere facilmente posizionati in salotto per ottenere un'esperienza di gioco ottima ad un prezzo contenuto. Certo, ci sarà sempre quella fetta di pubblico che ama i videogiochi a tal punto da permettersi diverse piattaforme pur di non perdersi nessuna esclusiva. Rimane però probabilmente un'utenza piuttosto ristretta che difficilmente crescerà in futuro con l'arrivo dei servizi di cloud gaming, ma questo è un argomento per un altro articolo. Facendo uscire i giochi Playstation su PC non cambia macroscopicamente questo equilibrio tra le due piattaforme. Gli utenti continueranno a comprare le console Sony, perché preferiscono fruire dei videogiochi con la semplicità di questa macchina da gioco e lo stesso accadrà con gli utenti PC con i suoi rispettivi vantaggi.

Sony è un azienda di un certo spessore e come tale avrà indubbiamente fatto delle analisi di mercato per valutare l'impatto di tale scelta. Con i primi "esperimenti" rappresentati dal lancio su PC delle esclusive come Horizon Zero Dawn e Death Stranding hanno voluto sondare concretamente il terreno e ora si stanno preparando per definire il futuro delle loro proprietà intellettuali.

Il guadagno

Spider-Man: un'altra esclusiva Sony Playstation

L'azienda giapponese è appunto un'azienda e come tale punta senza alcun dubbio al guadagno. Parte di quest'ultimo deriva dalla vendita delle loro proprietà intellettuali, come ad esempio le 20 milioni di copie vendute registrate da Spider-Man. Il gioco in questione è uscito ormai nel 2018 e ha praticamente esaurito il suo potenziale per gli incassi di Sony. Il titolo è stato infatti inserito anche nel Playstation Now, diventando così disponibile "gratuitamente" per gli abbonati al servizio, che non hanno ancora avuto modo di giocarlo.

Arrivati nel 2021 un titolo come Spider-Man ha indubbiamente ricoperto l'investimento fatto da Sony e non genera più un guadagno rilevante per l'azienda. Quindi perché non proporlo al mercato PC? In questo modo è possibile raggiungere altri milioni di potenziali utenti, registrare qualche vendita in più vendendo il titolo a prezzo pieno, il tutto con un investimento veramente minimo. La conversione di un titolo da Playstation 4 a PC richiede infatti poco lavoro, in quanto la piattaforma Sony è molto simile a un computer a livello di componentistica. Si tratta quindi di un guadagno facile per Sony, che può riproporre un titolo ormai vecchio a prezzo pieno ad altri milioni di giocatori, senza dover investire troppo denaro.

Qualcuno potrebbe obiettare, dicendo che in questo modo Sony rinuncia ad altri potenziali guadagni derivanti dall'acquisto di una loro console. Infatti, se un utente comprasse la Playstation 4 per giocare a Spider-Man, probabilmente in futuro investirebbe del denaro in altri titoli, accessori o servizi in abbonamento, i quali genererebbero altro guadagno per l'azienda. Questo è indubbiamente vero, ma come detto nel precedente paragrafo, l'utenza PC è quella console è ben distinta e pochi effettuerebbero questo passaggio. C'è però un altro elemento da considerare, se vogliamo proprio insistere sulla vendita delle console Sony agli utenti PC e lo approfondiremo tra poco.