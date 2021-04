PC: i giochi da collezione più costosi acquistabili online

Continuiamo il nostro viaggio dentro il mondo del collezionismo e dei titoli con le valutazioni più alte nel mercato delle aste online. Dopo aver toccato il mondo dei giochi Xbox e Nintendo, oggi ci dedichiamo a qualcosa di meno scontato. Il mondo PC è stato toccato in modo marginale da queste speculazioni, probabilmente perché il suo collezionismo è correlato prevalentemente alle Limited Edition e la "mitizzazione" dell'hardware è un fenomeno molto più complesso e sfaccettato rispetto a quanto avviene con le console. E' quindi molto più difficile, togliendo edizioni limitate e simili, trovare versioni le cui quotazioni raggiungano cifre esorbitanti. Abbiamo indagato sul web e abbiamo comunque trovato alcuni videogiochi che valgono veramente delle cifre consistenti: andate a rovistare in cantina, non si sa mai!

5 - Alone in the Dark Sul gradino più basso della nostra piccola classifica dei cinque giochi PC più costosi sul web troviamo a dir la verità un trittico: i tre Alone in the Dark, edizioni in inglese del 1992, 1993 e 1994 ancora sigillate e in condizioni perfette. Il capolavoro Infogrames non ha certo bisogno di presentazioni, e il reperimento di addirittura tre copie "brand new" è un evento abbastanza raro che ha fatto valutare l'intero pacchetto ben 1400 euro. Il valore storico del gioco, il fatto di trovare tutti e tre i primi titoli della saga in condizioni perfette e la distanza temporale dall'uscita, a nostro parere, potrebbe giustificare ampiamente il prezzo richiesto.

4 - Life is Strange Con una valutazione di 160o euro, al quarto posto abbiamo trovato addirittura Life is Strange in versione italiana, sigillato e intonso nel suo cellophane. La bontà del titolo non è certo in discussione, la valutazione data probabilmente è ampiamente oltre il limite morale consentito. Ma tant'è, ormai le versioni sigillatedei giochi rimangono la priorità dei collezionisti puri e la loro reperibilità è veramente difficile e improbabile, quindi il prezzo, solitamente deciso dall'incontro della domande e dell'offerta, è decisamente sbilanciato dalla parte di quest'ultima.

3 - Maniac Mansion Al terzo posto della nostra bizzarra classifica c'è un altro gioco storico: Maniac Mansion. Di questo iconico titolo LucasArts se ne trovano poche copie a giro, tantomeno complete di istruzioni, nonché fogli e foglietti originali. Il fatto di trovarlo in ottime condizioni, completo e a distanza di oltre trent'anni lo rende un oggetto decisamente ricercato da collezionisti e appassionati gamer di vecchia data. La copia valutata maggiormente (e probabilmente quella tenuta meglio e più completa) costa infatti ben 1999 euro.

2 - Red Alert 2 Ci avviciniamo al podio con un quasi ex-equo: una copia nuova di Red Alert 2 è valutata appena un euro più di Maniac Mansion: 2000 euro. Il perché di questo prezzo esorbitante è probabilmente da ricercarsi nella rara versione proposta: la famigerata edizione Twin Tower Edition, per motivi comprensibili censurata e ritirata dal commercio appena dopo i tragici eventi dell'11 Settembre a New York. Il gioco uscì appena un anno prima, anticipando nei suoi contenuti una missione nella quale veniva attaccata la città utilizzando aerei civili sulle torri gemelle. Dopo il 2001 i contenuti del gioco furono modificati e le illustrazioni all'interno della cover apribile censurate. Per questo motivo, il prezzo della prima edizione di Red Alert 2, in buone condizioni, è decisamente sopra le righe.