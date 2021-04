Xbox: i giochi da collezione più costosi acquistabili online

Continuiamo il nostro viaggio dentro il mondo del collezionismo e dei titoli con le valutazioni più alte nel mercato delle aste online. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria esplosione dei prezzi riguardo al collezionismo retrogaming. Le quotazioni di molti giochi del passato hanno raggiunto valori impensabili solo fino a poco tempo fa, con valutazioni schizzate alle stelle, soprattutto per quanto riguarda le copie "sealed", ovvero ancora incelofanate di fabbrica. Il mercato europeo e quello americano in particolar modo, sono stati protagonisti di una lievitazione dei prezzi incontrollata. Dobbiamo anche considerare il fatto che spesso si tratta di oggetti che per le loro caratteristiche (condizioni, presenza o meno di imballaggio, accessori) sono assolutamente pezzi unici sul web, e la loro valutazione è decisamente soggettiva e poco incline alle leggi di mercato classiche domanda/offerta, essendo quest'ultimo valore assolutamente basso. Per ovviare a questa moltitudine di prezzi e valutazioni così differenti sono nate negli anni aziende specializzate proprio nel dare un prezzo univoco e giusto a certi oggetti da collezione, esattamente come farebbe una casa d'aste. Una delle più famose è WataGames, alla quale si affidano la maggior parte dei rivenditori esperti nonché acquirenti che vogliono essere sicuri di quello che stanno acquistando. La "valutazione Wata" è decisamente professionale e tiene conto di molteplici fattori riguardo allo stato fisico del gioco per poi dare un voto espresso in decimali, fino a un massimo di 10 (che significa "perfetto" e "nuovo"). Dopo aver parlato del mercato dei titoli Nintendo, in questa classifica scopriremo i giochi dai prezzi più alti, riferendoci però alle edizioni "base" e non alle lussuose e rarissime limited edition. Scopriamo insieme, al giorno di oggi, quali sono i giochi Xbox da collezione più costosi da comprare online. Avvisate il vostro direttore di banca in caso trovaste qualcosa in cantina!

5 - Assassin's Creed Iniziamo la top5 dei giochi più costosi da reperire online con una premessa: cercheremo di evitare limited edition, edizioni speciali e collector's edition, concentrandoci sui titoli "lisci" con valutazioni fuori dalla norma. Per avere una certa uniformità di giudizio, escludiamo venditori che non abbiano certificato il proprio articolo con una classificazione WATA, in modo da eliminare speculazioni ed errori di prezzo. Ebbene, piuttosto sorprendentemente al quinto posto troviamo una grande hit del passato: il primissimo Assassin's Creed per Xbox 360, che in edizione PAL sigillata e valutazione 90/100 viene proposto alla bellezza di 399,99 sterline, ovvero 461 euro circa. In questo caso la valutazione è così alta, probabilmente, perchè ad oggi potrebbe essere abbastanza raro trovare un videogiocatore che all'epoca comprò il gioco -senza giocarci- per tenerlo chiuso nel suo cellofane. In ogni caso, date una controllata dentro l'armadio che non si sa mai.

4 - Need for Speed Underground 2 Ancora in modo abbastanza sorprendente non troviamo in classifica un rarissimo gioco giapponese o un titolo stampato in pochissime copie, ma una hit venduta in milioni di esemplari. In questo caso, però, la sua valutazione WATA è di 9.8 che rappresenta quasi la perfezione in ogni sua componente. Si tratta di Need For Speed Underground 2 per la primissima Xbox. Sono passati 17 anni circa dalla sua prima pubblicazione su PC, Playstation 2 e Xbox, e ormai trovarne una copia in questo stato, per lo più sigillata, non è una impresa semplice per un collezionista. L'ultima "moda" è proprio quella di avere un catalogo di giochi "never opened", sigillati, da trasmettere ai posteri come il disco di platino montato sulla Voyager lanciata nello spazio. Il prezzo di questo gioco è attualmente di 550 euro in asta: sarà destinato a salire o rimarrà nello scaffale del venditore?

3 - Gears of War 2 / 3 A pari merito, si piazzano sul gradino più basso del podio due "masterpiece" di Xbox 360, un gioco che rappresenta ancora oggi la console e il modo di intendere i videogiochi da parte di Microsoft: Gears of War 2 e 3 si trovano attualmente, in edizione speciale, a 999 euro. Entrambi ovviamente sigillati, il secondo capitolo di Gears of War ha una valutazione WATA di 90 (praticamente perfetto), mentre a Gears of War 3 è stato assegnato un punteggio di 85+ (per incoraggiamento, se si impegnasse potrebbe fare di più?). Anche in questo caso non parliamo di titoli particolarmente rari, anzi, quello che fa il prezzo è ovviamente il fatto di essere sigillati e -quasi- perfetti. Ma chi non avrebbe scartato un Gears of War appena uscito se non un masochista?

2 - Cave Shooting Collection Facciamo una eccezione al nostro sistema di valutazione della Top5, che come detto in precedenza avrebbe tenuto conto dei titoli valutati WATA, perchè esiste un gioco che universalmente è venduto (su per giu) alla stessa esorbitante cifra. Si tratta di una collector edition edita da CAVE che propone la collezione dei suoi shooter a scorrimento apparsi su Xbox 360. Un gustosissimo cofanetto che nelle popolari aste online si aggira attorno alle 1000, 1200 euro e che lo pone inesorabilmente e senza ombra di dubbio tra i giochi più costosi per una macchina Microsoft. Non si tratta, in questo caso, di un pezzo unico sul web come negli altri casi, ma di una valutazione universalmente accettata di una edizione a quanto pare abbastanza tosta da trovare a cifre ragionevoli. La collector's è uscita in edizione giapponese, ovviamente. Avete già iniziato a mettere i soldi da parte? Noi si.