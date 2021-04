Samsung 980, la recensione

Samsung 980, un'unità priva di memoria DRAM ma piena di grinta

Le unità PCIe 3.0 non possono competere con quelle PCIe 4.0 in quanto a velocità massima, limitate da un'interfaccia che ha a disposizione metà della banda passante. Ma l'unità Samsung 980 ha alcune carte da giocare, a partire da un'ottimizzazione elevata che corrisponde a temperature sensibilmente inferiori a SSD come il 970 EVO. Parliamo di un calo di oltre 50 punti percentuali durante l'uso prolungato che dipende sia dalla maggiore efficienza, direttamente collegata a un miglioramento nei consumi di oltre 30 punti percentuali, sia dalla tecnologia Dynamic Thermal Guard (DTG) che comprende un miglioramento fisico della dissipazione del controller oltre a ulteriori rifiniture dal punto di vista del software.

Per ottenere questi risultati Samsung ha rivoluzionato il design adottando nuove memorie V-NAND V6 3bit MLC e togliendo del tutto di mezzo la memoria DRAM. L'ha infatti sostituita con una parte della memoria del processore grazie alla tecnologia Direct Memory Access che ha permesso di tagliare i costi e garantire il pieno sfruttamento della banda PCIe 3.0. Certo, questa rappresenta un limite aprendo il confronto alle unità PCIe 4.0, ma l'SSD Samsung 980 si difende in quanto a costanza delle prestazioni grazie alla nuova versione della tecnologia Intelligent TurboWrite

A detta di Samsung l'Intelligent TurboWrite 2.0 garantisce la piena velocità per 175 GB di dati, prima che il buffer si esaurisca e il disco sia costretto a resettarlo per ritornare alle prestazioni massime, offrendo su carta un miglioramento del 75%, da questo punto di vista, rispetto all'SSD 970 EVO. Promette quindi prestazioni complessivamente molto elevate nonostante velocità non da record, seppur molto alte e capaci di garantire caricamenti velocissimi, che per l'unità da 1 TB, la più capiente e veloce della serie 980, ammontano in linea teorica a 3500 MB/s in lettura, 3.000 MB/s in scrittura sequenziale, 500.000 IOPS in lettura e fino a 480.000 IOPS in scrittura.

Parlando di extra non mancano inoltre garanzia di 5 anni, promessa di almeno 600 TB di durata in scrittura per l'unità da 1 TB, crittografia AES 256-bit FDE, crittografia TCG/Opal V2.0, IEEE1667 e il software Magician che consente di intervenire su un gran numero di parametri a partire ovviamente dall'integrità del disco per arrivare alla diagnostica prestazionale. Non mancano inoltre un tool per aggiornare il firmware e il controllo energetico che include una modalità a piena potenza per garantire sempre il massimo delle prestazioni. In questo modo viene disabilitata la modalità di risparmio energetico e i consumi superano i 4,6 Watt, ma restano comunque buoni grazie all'efficienza complessiva dell'unità.