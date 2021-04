Nier: Automata, il cosplay di A2 di Mira Ladovira sembra irreale

Nier: Automata, oltre ad essere diventato un grande successo videoludico, è anche una fonte inesauribile di cosplay, come dimostrano i molti esempi visti finora tra i quali spicca però in maniera particolare questo di A2 da parte di Mira Ladovira, che riesce a farne un'interpretazione quasi irreale.

Il "segreto" del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è decisamente palese, si tratta dei carismatici personaggi che ne compongono il cast e in particolare le ragazze/ginoidi combattenti che sono caratterizzate da un design particolarmente accattivante, per così dire. Spesso vengono sfruttate per cosplay che puntano a mostrare molto della modella, ma in certi casi sono semplicemente dei grandi lavori di ricostruzione dei costumi e dei personaggi originali, come in questo esempio da parte di mira_ladovira su Instagram.

La bella modella russa in questo caso sembra praticamente diventare il personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa la capigliatura, gli occhi e la katana. È chiaro che ci sia dietro anche un bel lavoro di editing dell'immagine, ma è comunque notevole la somiglianza che ne deriva, con la tipica bellezza glaciale di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.