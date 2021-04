Genshin Impact, il cosplay di Ganyu da Peachmilky è davvero grazioso

Torniamo dalle parti di Genshin Impact per questo nuovo cosplay di Ganyu da parte di Peachmilky, modella e cosplayer molto abile nella ricostruzione di abiti e acconciature dei personaggi scelti, come possiamo ben vedere anche in questo caso.

La Ganyu riprodotta da Peachmilky è davvero notevole, riprendendo l'aspetto aggraziato del personaggio in questione: si tratta di un emissario e segretaria del Liyue Qixing, l'organizzazione dei commercianti che governa la regione di Liyue nel celebre action RPG di MiHoYo.

Nel suo sangue scorrono elementi umani e di bestie illuminate, cosa che spiega la presenza delle corna sulla testa della ragazza, essendo di discendenza mezza-qilin, rimanendo sempre un personaggio molto assennato, silenzioso e riflessivo, come si conviene a una combattente che di fatto è per metà umana ma con caratteristiche divine.

Peachmilky riesce perfettamente a ricreare la serenità tipica di Ganyu nelle foto pubblicate su Instagram e riportate qui sotto. D'altra parte, anche l'ambientazione intorno con i ciliegi giapponesi in fiore fa chiaramente la sua parte nel costruire la giusta atmosfera per un personaggio del genere.