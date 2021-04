PlayStation Plus Video Pass, nuovo servizio video Sony per gli abbonati su PS4 e PS5?

Sembra che Sony stia elaborando un PlayStation Plus Video Pass, ovvero un nuovo servizio video per gli utenti PS4 e PS5, evidentemente collegato al PlayStation Plus ma interamente dedicato ai film, animazione e serie TV.

Non è ancora una notizia ufficiale, ma in base ad alcune segnalazioni un logo per questo misterioso PlayStation Plus Video Pass è comparso sul sito ufficiale polacco di Sony, poi prontamente rimosso. In base a quanto era scritto sulla schermata, che potete vedere riportata qui sotto, si tratta di "Un nuovo benefit disponibile per un periodo limitato di tempo su PlayStation Plus", specificando peraltro che "PS Plus Video Pass è un servizio in prova attivo dal 22 aprile, benfit attivo per gli utenti PS Plus".



PlayStation Plus Video Pass è comparso sul sito ufficiale Sony e poi rimosso



Per il momento non ci sono conferme da parte di Sony per questo servizio aggiuntivo, ma la sua esistenza sembra verosimile, considerando come Sony abbia radici profonde nell'ambito cinematografico e si stia fortemente espandendo anche con i contenuti televisivi e la distribuzione di questi.

Considerando anche la vicina acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony, un servizio del genere potrebbe presentare una bella quantità di contenuti adatti agli utenti PlayStation Plus, possibilmente già integrati all'interno dell'abbonamento standard per l'online su PS4 e PS5 o magari con alcuni tier differenti per includere ulteriori servizi.

Attendiamo eventuali conferme, ma potrebbe essere un modo interessante per arricchire l'abbonamento PS Plus oltre all'offerta dei giochi gratis mensili, considerando il vasto catalogo su cui Sony può contare in termini di video. D'altra parte, anche solo parlando di contenuti video basati su videogiochi sappiamo che Sony Pictures sta realizzando 10 tra film e serie TV tratti dalle IP PlayStation.