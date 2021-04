Call of Duty 2021 Vanguard, annuncio rinviato da Activision: ecco perché

Call of Duty 2021 Vanguard non verrà presentato con le stesse tempistiche del precedente episodio, a quanto pare: sembra che Activision abbia rinviato l'annuncio del gioco, stando alle parole del presidente Rob Kostich.

Nel corso di un'intervista con VentureBeat, Kostich non ha ovviamente accennato ai tanto chiacchierati problemi legati alla natura cross-gen di Call of Duty 2021 Vanguard, bensì ha parlato del rinnovato impegno del publisher per quanto riguarda la Stagione 3 di Call of Duty: Warzone.

"Probabilmente aspetteremo un po' di più (per l'annuncio del nuovo Call of Duty, NdR)", ha detto il presidente di Activision. "Le motivazioni riguardano sopratutto ciò che ci aspetta con la Stagione 3 di Call of Duty: Warzone."

Call of Duty, un artwork di WW2.

"C'è davvero tanto di cui parlare e tante cose stanno accadendo questa settimana, dunque vogliamo focalizzarci su questo aspetto con la nostra community, sul nostro viaggio insieme."

"Inoltre, come avete visto l'anno scorso, abbiamo fatto diverse cose simpatiche al fine di integrare il reveal di Call of Duty: Black Ops Cold War all'interno di Warzone."

"Ecco, sono elementi come quelli che vogliamo organizzare e offrire ai nostri utenti, così da consentirgli di scoprire il prossimo episodio di Call of Duty da soli, nell'ambito della loro stessa esperienza di gioco."

"Per noi e per il team è parte del divertimento. Le regole del marketing stanno cambiando per Call of Duty, il modo in cui riusciamo a coinvolgere la community e a fargli scoprire delle novità."

"Il reveal potrebbe dunque avvenire più tardi", ha concluso Kostich, "ma sarà parte di un'agenda più ampia, organizzata al fine di coinvolgere gli utenti e farli divertire."