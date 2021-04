Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Asuka firmato Ulichan ne è una copia perfetta

Il buon vecchio Neon Genesis Evangelion torna protagonista di un nuovo interessante cosplay da parte di Ulichan (o _ulichan_) che in questo caso interpreta Asuka Soryu Langley, uno dei personaggi più carismatici della celebre serie animata.

Chi conosce Evangelion sa che Asuka è una ragazza sfrontata ed egocentrica solo all'apparenza e in un primo momento, nascondendo invece una psicologia complicata e fragile, costruita su traumi tremendi della propria infanzia. La reinterpretazione di _ulichan_ si ferma ovviamente a una ricostruzione estetica della ragazza, che riesce in ottima maniera.

Impressionante è soprattutto il costume di Asuka, che in questo caso si presenta con la sua tipica plugsuit rossa fiammante, in tinta con la capigliatura. L'abito è confezionato in latex con elementi plastici applicati sopra la tuta, replicando alla perfezione il costume tipico del personaggio all'interno della serie, quando si trova alla guida dell'Eva 02.

La spettacolare moto BMW, anche questa perfettamente in linea con i cromatismi della ragazza, è invece un'aggiunta piuttosto originale dello shoot fotografico della cosplayer, ma potrebbe riprendere alcune statuette in edizione speciale di Asuka, nelle quali il personaggio si presenta a cavallo di una moto del tutto simile.

In ogni caso, si tratta di un'interpretazione davvero molto interessante e ben costruita, sia per quanto riguarda l'ottimo costume che l'acconciatura e soprattutto l'espressione della modella, che ricorda Asuka nelle sue fasi di maggiore sfrontatezza.