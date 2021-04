Returnal: 10 minuti di gameplay in 4K e in italiano dell'esclusiva PS5

A poche settimane dall'uscita abbiamo potuto giocare una versione quasi definitiva di Returnal. Da questa nostra prova abbiamo potuto trarre le prime considerazioni, ma soprattutto registrare ben 10 minuti di gameplay in 4K e in italiano di questa esclusiva per PS5.

Qualche minuto fa abbiamo anche pubblicato un corposo provato di Returnal. Francesco Serino parla molto bene di questo roguelike. Un gioco con tante potenzialità, ma anche con qualche ombra. Nel suo articolo dice, infatti, che "Returnal ha un gran bel carattere, un'affascinante veste grafica e un gameplay di prima categoria. Questo però non basta per garantirgli già da ora un posto tra i migliori. I meriti ci sono, ma anche i dubbi sono ancora tanti."

A questo punto non ci resta che aspettare la recensione di fine mese per scoprire da che parte penderà l'ago della bilancia. Nel caso in cui vogliate vedere il gioco e contemporaneamente ascoltare la nostra analisi, di seguito vi proponiamo la video anteprima.