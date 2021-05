Western Digital: nuovi SSD esterni per PC e console svelati

Western Digital ha annunciato due nuovi SSD esterni ad alte prestazioni: il WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD e il WD_BLACK D30 Game Drive SSD (quest'ultimo disponibile anche nella variante per Xbox). Vediamo tutto quello che si è stato rivelato sui due modelli.

WD_Black SN750 SE NVMe SSD è ideato per chi cerca un upgrade per computer desktop o notebook con supporto PCI-E 4.0. Il form factor è M.2 e il design DRMA-less. Sulla base di quanto rivelato, sembra essere un prodotto di fascia media: possiamo aspettarci, infatti, una velocità di trasferimento dati (sequenziale) fino a un massimo di 3.600 MB/S, con però un consumo del 30% inferiore rispetto alla precedente generazione. I tagli di memoria sono da 250 GB, 500 GB e 1 TB a partire da 68.99 euro.

WD_BLACK D30 Game Drive SSD, invece, è un SSD esterno pensato per le console, rilasciato anche in versione Xbox con incluso un mese di abbonamento al servizio Game Pass Ultimate. Le prestazioni segnalate sono di 900 MB/s ed è disponibile in tre varianti: 500 GB, 1 TB e 2 TB. In termini di prezzi, si parte da 159.99, con la versione per Xbox a 167.99 euro.

Western Digital ha anche annunciato il brand SanDisk Professional, ovvero una linea di prodotti premium rivolta in particolar modo a content creator e professionisti. Ci saranno 16 soluzioni modulari, tra le quali vi segnaliamo PRO-CINEMA CFexpress VPG400, i dispositivi PRO-READER con USB-CTM e USB 10Gbps, la PRO-DOCK 4 (ovvero docking station a 4-bay che può fare da collegamento tra l'acquisizione dei contenuti e la loro elaborazione) e l'SSD G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe 4TB.

In conclusione, Western Digital ha svelato Flash Embedded per Universal Flash Storage (UFS) 3.1, nuova piattaforma per applicazioni per dispositivi mobile.

