Square Enix, E3 2021: ecco i giochi confermati per la conferenza

Il 13 giugno, alle 21.15 ora italiana, si terrà la conferenza dell'E3 2021 di Square Enix. La compagnia giapponese svelerà al mondo vari nuovi giochi. Non siamo a conoscenza della scaletta completa, ovviamente, ma almeno una parte dei giochi che saranno mostrati sono stati confermati dalla compagnia stessa.

Precisamente, Square Enix ha affermato che avremo modo di vedere un "eccitante update" su Babylon's Fall, il gioco d'azione in sviluppo presso Platinum Games. Da tempo non sentiamo parlare di questo titolo e i fan saranno felici di sapere che è parte dell'E3 2021. Proprio quest'oggi, inoltre, ne abbiamo scoperto alcune informazioni riguardo a una possibile beta su Steam.

Babylon's Fall

Ci sarà anche spazio per Marvel's Avengers, e più precisamente per la sua espansione "Black Panther - War for Wakanda". Square Enix conferma anche che ci saranno degli update per alcuni eventi in-game in arrivo. A seguire, durante l'E3 2021 ci sarà spazio anche per Life is Strange True Colors e per un primo sguardo a Life is Strange Remastered Collection.

Infine, sarà presentato un nuovo gioco da Eidos-Montréal, di cui ufficialmente non conosciamo i dettagli ma che, secondo le voci, dovrebbe essere un titolo dedicato a Guardiani della Galassia. La conferenza dell'E3 2021 di Square Enix durerà 40 minuti.