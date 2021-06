E3 2021: 2K Games potrebbe presentare uno strategico Marvel realizzato da Firaxis

Stando a una fuga di notizie riguardante i giochi presentati da 2K Games all'E3 2021, il publisher ha in cantiere una bella sorpresa: uno strategico con licenza ufficiale Marvel, realizzato dai maestri di Firaxis Games (il team dei Civilization e degli XCOM, per chi non li conoscesse).

Le informazioni trafugate sono in realtà molto più ampie e verrebbe quasi voglia di non prenderle sul serio, se non fosse per il fatto che sono state avallate dal giornalista Jason Schreier, uno che solitamente non dà il suo supporto a caso.

Stando a quanto riportato, 2K Games mostrerà anche NBA 2K22, di cui Dirk Nowitzki sarà l'atleta di copertina (quantomeno di un'edizione speciale); Wonderlands o Tiny Tina's Wonderlands (marchio già registrato dal publisher), uno spin-off di Borderlands con protagonista Tiny Tina, di cui si parla dall'anno scorso, e Codename Volt, un nuovo gioco d'azione ancora nelle prime fasi di sviluppo, descritto dalla fonte del rumor come "Cthulhu incontra Saints Row". Che gli antichi abbiano scoperto i vibratori? Purtroppo in questo caso la fonte non ha saputo indicare nemmeno il team di sviluppo.