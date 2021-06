Fortnite v17.00 migliorerà la grafica su PC: ecco requisiti e cambiamenti

Epic Games ha annunciato che con l'arrivo della v17.00 di Fortnite, attesa per la prossima settimana, la versione PC del battle royale riceverà un miglioramento alla grafica. Tramite il sito ufficiale, la compagnia ha svelato le novità che saranno introdotte, indicando anche i requisiti di sistema necessari per giocare a qualità massima.

Epic Games spiega che, da Fortnite v17.00 in poi, impostando il livello delle "Preimpostazioni qualità" su "Epico" si potrà godere dei seguenti miglioramenti: effetti di Tempesta e nubi migliorati, oltre ad animazioni di fumo e liquidi "ancora più realistiche"; inoltre, saranno migliorate le funzionalità di post-elaborazione per bloom e lens flare, e la qualità delle ombre.

Fortnite è ancora più "Epico" con l'update v17.00

Per quanto riguarda i requisiti, il livello "Alto" otterrà i requisiti che attualmente sono legati a "Epico". Le impostazioni "Medio", "Basso" e "Prestazioni" non subiranno alcun cambiamento. Il nuovo "Epico" di Fortnite v17.00, invece, richiederà le seguenti preimpostazioni:



Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT, o GPU equivalente

Almeno 4 GB VRAM

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x o equivalente

Almeno 16 GB RAM

NVMe Solid State Drive

Windows 10 64-bit

Fortnite v17.00 mira quindi a fare un salto in avanti al battle royale. L'aggiornamento, come detto, è previsto per la prossima settimana: non vi è ancora una data precisa, ma probabilmente sarà tra martedì e giovedì, come la maggior parte degli update del gioco di Epic Games. Vi ricordiamo infine tutte le novità dell'aggiornamento Fortnite 16.50: ci sono anche Loki e Thor.