Ratchet & Clank Rift Apart: difficoltà e accessibilità spiegate da Insomniac Games

Insomniac Games ha pubblicato, tramite il proprio blog, un nuovo post nel quale spiega tutti i dettagli sui livelli di difficoltà e sulle opzioni di accessibilità di Ratchet & Clank Rift Apart, l'esclusiva PS5 in arrivo l'11 giugno 2021.

All'interno del blog post dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart possiamo trovare molti dettagli, alcuni dei quali sono abbastanza classici. Potremo ad esempio modificare opzioni come l'HDR, la luminosità, la direzione di movimento della telecamera a terra o nelle fasi di volo. Ci saranno però molte opzioni interessanti non tipiche su console.

Ci saranno ad esempio diversi tipi di sparo (normale, sola pressione, attiva/disattiva) e modalità di mira automatica. Si potrà attivare una protezione che impedisce la caduta dai bordi. Si potranno anche attivare diverse impostazioni grafiche per chi ha problemi di vista, attivando colori per il personaggio controllato dal giocatore, per i pericoli e per gli elementi interagibili. Ratchet & Clank Rift Apart permetterà anche di "attivare o disattivare" la Profondità di campo, ovvero attivare o disattivare un effetto di blur per gli oggetti in lontananza.

Ratchet & Clank Rift Apart proporrà varie opzioni di accessibilità

Una delle modifiche più interessanti è legata alla possibilità di attivare dei comandi rapidi (fino a quattro) per azioni come modalità Foto, selezione rapida delle armi, combo di attacco automatiche (come tre colpi di fila, attacco e schianto a terra, lancio dell'arma...), ma anche una funzione che rallenta il gioco al 70%, 50% o 30%. Ratchet & Clank Rift Apart sembra quindi essere un gioco accessibile per ogni tipo di giocatore.

Infine, Ratchet & Clank Rift Apart includerà quattro livelli di difficoltà, con l'ultimo che viene descritto come "dedicato a coloro che desiderano combattere i nemici più brutali". Se la saga è troppo semplice per voi, questa difficoltà potrebbe fare al caso vostro.

Vi segnaliamo anche il recente video ci parla dei pianeti e dell'esplorazione in Ratchet & Clank Rift Apart.