Resident Evil Village era molto più difficile all'inizio: Capcom ha cambiato molto

Resident Evil Village è stato rilasciato all'inizio del mese di maggio 2021 ed è stato subito un successo. Con tre milioni di copie vendute al D1, le avventure di Ethan Winters hanno di certo convinto i giocatori. Le cose sarebbero però potute andare diversamente, in quanto il gioco era inizialmente previsto per essere molto più difficile, così difficile da risultare fastidioso.

A svelarlo è un video-diario dedicato alla Creazione di Resident Evil Village rilasciato da Capcom. Il team di sviluppo, nelle fasi finali di sviluppo, ha incontrato varie difficoltà. Inizialmente il gioco prevedeva molti più nemici, che sarebbero stati anche molto più aggressivi. Anche le munizioni erano molto più scarse.

Shutaro Kobayashi, Quality Assurance Manager presso Capcom, spiega che "Il contenuto del gioco era completamente diverso da quello che il team pensava di aver creato." Questo feedback ha creato il panico all'interno del team di sviluppo, visto che l'uscita si stava avvicinando e visto che erano orgogliosi di quanto realizzato. Kobayashi spiega anche che il team si è incontrato con i QA tester più importanti per capire cosa dovesse essere cambiato.

Il team voleva che il cuore del gioco fosse "la lotta per la sopravvivenza" e infine ha limitato il numero di nemici di Resident Evil Village. Il team ha deciso di non spaventare il giocatore costringendolo ad affrontare molteplici avversari aggressivi, ma ha deciso di renderlo paranoico sul quando e il come i nemici sarebbero apparsi.

Dopo aver preso questa decisione, tutti i pezzi si sono incastrati e il team è stato in grado di cambiare ciò che era necessario cambiare all'interno di Resident Evil Village. Il risultato è ciò che avete avuto (o avrete) modo di giocare.

Infatti, Resident Evil Village è quasi perfetto per i voti di Famitsu. Anche la nostra recensione è più che positiva.