PS5, cuffie Pulse 3D disponibili in offerta su MediaWorld e Unieuro

Le cuffie Pulse 3D per PS5 sono disponibili in offerta presso MediaWorld e Unieuro. Dovrebbe trattarsi della prima promozione in assoluto per l'headset della nuova console Sony.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione delle Pulse 3D, il dispositivo messo a punto da Sony vanta caratteristiche davvero interessanti e consente di fruire di contenuti con audio tridimensionale su PlayStation 5.

PS5 Pulse 3D, acquista su MediaWorld a 87,99 euro

PS5 Pulse 3D, acquista su Unieuro a 87,10 euro

Si è parlato spesso del Tempest Engine e della sua capacità di rappresentare gli effetti audio nello spazio tridimensionale in maniera assolutamente realistica e avvolgente.

PS5, le cuffie Pulse 3D.

Ebbene, le Pulse 3D sono ciò che vi serve per sfruttare questa tecnologia al meglio e godervi ad esempio le spettacolari battaglie di Returnal in maniera mai così coinvolgente.

Le cuffie wireless con microfono PULSE 3D sono state appositamente progettate per riprodurre l'audio 3D offerto dalla console PlayStation 5. Grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, la console PS5 ti trasporterà in paesaggi sonori incredibilmente coinvolgenti, dove il suono sembra provenire da ogni direzione.

Gioca con stile grazie alle eleganti cuffie con microfono perfettamente abbinate all'aspetto della console PS5 e dotate di padiglioni e archetto ottimizzati per un maggiore comfort.

Assicurati che i tuoi amici online ti sentano grazie ai due microfoni integrati, posizionati in modo strategico per un'acquisizione vocale straordinariamente nitida e ottimizzata dalla tecnologia di eliminazione del rumore.

Sfrutta fino a 12 ore di gioco in modalità wireless grazie alla batteria ricaricabile incorporata. Connettiti alle console PS5 e PS4 e ai computer Windows e macOS compatibili utilizzando l'adattatore incluso.