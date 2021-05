Ratchet & Clank Rift Apart: Insomniac svela i trofei del gioco PS5, Platino compreso

Insomniac Games, tramite il proprio account Twitter ufficiale, ha svelato ai giocatori molti dei trofei che saranno presenti in Ratchet & Clank Rift Apart, la prossima esclusiva PS5 in arrivo l'11 giugno. Secondo quanto indicato, avremo 45 trofei, ai quali si somma il Platino. 15 trofei sono nascosti, probabilmente perché legati alla trama.

Tramite una serie di Tweet, di cui potete vedere il primo qui sotto, Insomniac Games ha indicato non solo i trofei, ma ha anche pubblicato una serie di Gif che mostrano brevissimi frammenti di gioco. Il Platino si chiama, in inglese, "Masters of the Multiverse".

I trofei includono sfide molto classiche come l'acquisto di tutte le armi e il loro potenziamento, l'ottenimento di tutti i collezionabili (Bulloni d'oro e degli orsetti pupazzo), sfide di combattimento, l'ottenimento di equipaggiamenti, completamente di azioni di gioco come "attacca in mischia cinque nemici congelati". Non mancano anche trofei legati all'eliminazione di nemici specifici nel corso dell'avventura di Ratchet & Clank Rift Apart.

Nel complesso, si tratta di una lista trofei molto classica che non sembra richiedere azioni particolarmente complesse dal punto di vista puramente action. Probabilmente i trofei che richiederanno più tempo sono quelli legati ai collezionabili.

Già sappiamo, in ogni caso, che il Platino di Ratchet & Clank Rift Apart è facile da ottenere, basterà una partita.